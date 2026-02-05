Asombro por una medusa fantasma gigante en el streaming del CONICET: "Micro escolar"
El ejemplar fue filmado a 253 metros de profundidad. Tiene el tamaño de un colectivo escolar.
Una medusa fantasma gigante fue registrada en video en las profundidades del Mar Argentino durante una expedición científica encabezada por investigadores argentinos. El hallazgo se produjo en el marco de la campaña “Vida en los extremos”.
La misión fue liderada por científicos Conicet y de la Universidad de Buenos Aires y se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too).
La campaña marina se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. El equipo recorrió zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, explorando regiones poco documentadas como el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de Bathelia candida.
Durante uno de los puntos clave de la travesía, los especialistas avistaron a la Stygiomedusa gigantea, considerada una de las criaturas más extrañas del océano profundo. Su presencia fue documentada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. Según dijeron los investigadores en un comunicado, el ejemplar medía aproximadamente 11 metros. Se trata de “una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar”, afirmaron.
La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, resaltó el valor del descubrimiento y expresó la sorpresa del equipo ante la diversidad detectada en las profundidades. Para los investigadores, observar especies tan enigmáticas refuerza la importancia de continuar las exploraciones en el océano profundo argentino.
Por otra parte, la expedición también registró, por primera vez en aguas nacionales, una caída de ballena a 3.890 metros de profundidad, fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. Además, el grupo exploró el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde reportaron una comunidad de especies variada y desconocida hasta el momento.
