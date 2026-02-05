Asombro por una medusa fantasma gigante en el streaming del CONICET: "Micro escolar"

medusa gigante Una medusa fantasma gigante asombró a un grupo de científicos argentinos al ser registrada en video en las profundidades del Mar Argentino.

Durante uno de los puntos clave de la travesía, los especialistas avistaron a la Stygiomedusa gigantea, considerada una de las criaturas más extrañas del océano profundo. Su presencia fue documentada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. Según dijeron los investigadores en un comunicado, el ejemplar medía aproximadamente 11 metros. Se trata de “una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar”, afirmaron.

medusa gigante La medusa fantasma gigante carece de tentáculos urticantes y utiliza largos brazos bucales para alimentarse (Schmidt Ocean).



La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, resaltó el valor del descubrimiento y expresó la sorpresa del equipo ante la diversidad detectada en las profundidades. Para los investigadores, observar especies tan enigmáticas refuerza la importancia de continuar las exploraciones en el océano profundo argentino.

Por otra parte, la expedición también registró, por primera vez en aguas nacionales, una caída de ballena a 3.890 metros de profundidad, fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. Además, el grupo exploró el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde reportaron una comunidad de especies variada y desconocida hasta el momento.