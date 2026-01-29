Furor por el nuevo streaming del CONICET: cómo ver en vivo a los pingüinos de Magallanes

Embed

En paralelo, investigadores podrán estudiar aspectos del ciclo reproductivo de los pingüinos de Magallanes de forma remota, sin invadir su hábitat natural y sin perturbar a las aves, debido a que todo el equipamiento está ubicado de manera estratégica. Los expertos destacan que este streaming permitirá a los científicos estudiar todo tipo de comportamiento de las aves, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat.

Además de pingüinos de Magallanes, la Fundación Rewilding Argentina ofrece otros streamings sobre la crianza de cormoranes imperiales en la Isla Tovita y del petrel gigante del sur, el cual se transmite en vivo desde la Isla Gran Robredor.