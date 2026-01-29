Furor por el nuevo streaming del CONICET: cómo ver en vivo a los pingüinos de Magallanes
El nacimiento, crianza y comportamiento de las aves en la Isla Tova, Chubut, puede verse durante las 24 horas en vivo.
El nacimiento, crianza, rutina y comportamiento de los pingüinos de Magallanes en la Isla Tova, Chubut, ahora puede verse en vivo gracias a un nuevo streaming del CONICET, en conjunto con la Fundación Patagonia Rewilding.
Se trata de dos transmisiones que se encuentran disponibles las 24 horas en vivo desde el Parque Provincial Patagonia Azul. A través de una serie de cámaras ubicadas estratégicamente, es posible seguir minuto a minuto la vida de los pingüinos y la vida cotidiana de las aves en los nidos. Ambos streaming del CONICET son abierto, gratuito y puede verse directamente por el canal de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina.
A través de cámaras que funcionan con paneles solares, batearías especiales y conexión satelital, el público podrá observar toda la actividad de los pingüinos de Magallanes. En el streaming en vivo del CONICET se puede ver un nido de las aves y seguir toda su temporada reproductiva, desde la construcción del nido y la incubación de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de los pichones.
Streaming del CONICET: cómo ver en vivo los pingüinos
A su vez, se puede observar el comportamiento de los pingüinos ante cambios bruscos del clima, como la presencia de viento o lluvias intensas, y hasta sus reacciones ante la llegada de depredadores.
La Isla Tova alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más grandes de Patagonia Azul, un punto de biodiversidad marina único en la costa argentina. Es justamente durante los meses de primavera y verano cuando la mayoría de las especies entra en etapa de reproducción, motivo por el cual se puede apreciar mayor actividad.
En paralelo, investigadores podrán estudiar aspectos del ciclo reproductivo de los pingüinos de Magallanes de forma remota, sin invadir su hábitat natural y sin perturbar a las aves, debido a que todo el equipamiento está ubicado de manera estratégica. Los expertos destacan que este streaming permitirá a los científicos estudiar todo tipo de comportamiento de las aves, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat.
Además de pingüinos de Magallanes, la Fundación Rewilding Argentina ofrece otros streamings sobre la crianza de cormoranes imperiales en la Isla Tovita y del petrel gigante del sur, el cual se transmite en vivo desde la Isla Gran Robredor.
