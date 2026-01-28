Desalojaron y clausuraron un inmueble patrimonial ocupado ilegalmente desde hace cuatro décadas

Al referirse al impacto de las usurpaciones en los barrios, Jorge Macri expresó: “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”. Y añadió: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.

Entre los inmuebles recuperados recientemente se encuentran otros espacios de relevancia, como la Casa Blaquier, ocupada ilegalmente durante más de 40 años en el Casco Histórico, y el denominado “Elefante Blanco” de Olazábal al 3400, en el barrio de Belgrano.

Asimismo, fueron liberados un predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda —que estaba tomado por una cooperativa de cartoneros vinculada al dirigente Juan Grabois—, una playa de estacionamiento que operaba de manera irregular en Villa Luro y un terreno de 2.500 metros cuadrados donde funcionaba sin habilitación un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, asociado al piquetero Raúl Castells.