Desalojaron y clausuraron un inmueble patrimonial ocupado ilegalmente desde hace cuatro décadas
El inmueble, ubicado en el barrio de San Nicolás y propiedad del CONICET, permanecía tomado ilegalmente desde hacía más de cuatro décadas y acumulaba denuncias por hechos de inseguridad.
La Ciudad de Buenos Aires concretó la recuperación de un edificio histórico que permanecía tomado de manera ilegal desde hacía más de 40 años y que acumulaba reiteradas denuncias por episodios de inseguridad. El inmueble, ubicado en Tucumán 1727, a pocos metros de la avenida Callao, se encuentra en el barrio de San Nicolás y es propiedad del Estado Nacional, bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
La intervención se enmarca en la política de recuperación de inmuebles impulsada por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y corresponde a la propiedad número 568 restituida en los últimos dos años, con el objetivo de resguardar la propiedad privada, reforzar el orden público y brindar mayor seguridad a los vecinos.
El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Red de Atención, y contó además con la participación de la Guardia de Auxilio debido al grave deterioro estructural del edificio y el riesgo de derrumbe. Luego de una inspección técnica, el inmueble fue clausurado.
Durante el procedimiento se hallaron en el interior banderas y estandartes pertenecientes a distintas agrupaciones políticas. A pesar del prolongado abandono y del mal estado general, el edificio conserva un alto valor histórico y arquitectónico, representativo del período de influencia francesa que marcó el desarrollo urbano porteño a comienzos del siglo XX.
La obra fue proyectada por Arturo Prins, reconocido ingeniero civil y arquitecto argentino, autor también del emblemático edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Las Heras, cerca de Pueyrredón.
Al referirse al impacto de las usurpaciones en los barrios, Jorge Macri expresó: “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”. Y añadió: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.
Entre los inmuebles recuperados recientemente se encuentran otros espacios de relevancia, como la Casa Blaquier, ocupada ilegalmente durante más de 40 años en el Casco Histórico, y el denominado “Elefante Blanco” de Olazábal al 3400, en el barrio de Belgrano.
Asimismo, fueron liberados un predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda —que estaba tomado por una cooperativa de cartoneros vinculada al dirigente Juan Grabois—, una playa de estacionamiento que operaba de manera irregular en Villa Luro y un terreno de 2.500 metros cuadrados donde funcionaba sin habilitación un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, asociado al piquetero Raúl Castells.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario