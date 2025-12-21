Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: ¿mesa adentro o mesa afuera para Nochebuena y Navidad?
El informe del Servicio Meteorológico Nacional ya prevé cómo estará el clima durante la primera semana de fiestas. ¿Vuelven las lluvias y tormentas?
Tras lo que fue un fin de semana con anuncios de lluvias y tormentas pero que tuvo algunas precipitaciones solo el sábado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encamina a iniciar la semana de Navidad, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se presta a responder a la clásica pregunta respecto al clima: ¿mesa adentro o mesa afuera?
Lejos de los pronósticos de lluvias y tormentas que se mantenían para la jornada, el domingo transcurrió con condiciones del clima casi ideales y mucho calor, producto de las temperaturas de entre 22 y 28 grados; aunque seguían las probabilidades de precipitaciones fuertes para la noche, de acuerdo con el organismo.
El SMN, en tanto, espera un inicio de semana con buen tiempo, con cielo mayormente nublado durante el día y nublado en la noche del lunes; acompañado de temperaturas que rondarán entre 22 y 29 grados. Se espera que se mantenga la tendencia climática durante varios días.
Cómo sigue el clima en la semana de Nochebuena y Navidad en el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el martes tendría cielo nublado para la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 22 grados de mínima y 31 de máxima.
¿Mesa adentro o a fuera para Nochebuena? El SMN no prevé lluvias para el miércoles 24 de diciembre, en una jornada que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 22 y 33 grados, haciéndose sentir el calor nuevamente.
Del mismo modo, el jueves 25 de diciembre de Navidad mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en las primeras horas y algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 20 y 30 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.
