Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: ¿mesa adentro o mesa afuera para Nochebuena y Navidad?

¿Mesa adentro o a fuera para Nochebuena? El SMN no prevé lluvias para el miércoles 24 de diciembre, en una jornada que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 22 y 33 grados, haciéndose sentir el calor nuevamente.

Del mismo modo, el jueves 25 de diciembre de Navidad mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en las primeras horas y algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 20 y 30 grados.

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.