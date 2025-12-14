Jimena La Torre predijo en C5N qué le depara a cada signo el 2026

Aries concluye el 2025 enfocado en el orden familiar y lo emocional, con un fuerte "pegoteo" con la familia. Sin embargo, el 2026 comienza con proyectos y un fuerte espíritu de renovación. “La súpercarta es la Número Uno, La Magia: es un año en donde Aries va a volver a ocupar lugares de mucho liderazgo, sobre todo después del otoño. Vuelven a hacer esos que eran y que se habían perdido un poco en estos años”, indicó La Torre, agregando que deben "terminar el año con esa unión familiar". El verdadero periodo de liderazgo fuerte comenzará después del 21 de marzo, cuando se reinicia el año astrológico.

Tauro:

Los taurinos tendrán un año que requerirá paciencia, tenacidad y fortaleza. La astróloga advirtió que no será el mejor de los años para la competencia, sino más bien uno de tranquilidad. “Es un año de que si va a competir y va a tener mucha capacidad de paciencia y de buscar con tenacidad lo que tiene que buscar”, detalló.

Géminis:

Los geminianos finalizan el año en una posición de liderazgo muy buena. El próximo año se enfocará en el aspecto sentimental: “Termina el año muy arriba y el año que viene al tener la necesidad del afecto y del amor también van a tener que dar mucho para los demás”, sostuvo la tarotista.

Cáncer:

Cáncer tendrá un año de carrera, éxito y acción. La carta que lo representa lo encuentra constantemente "encendido". “Es una carta siete, es una linda carta de competencia. La gente se ilusiona con el Mundial, me parece genial, pero no nos hagamos ilusiones muy muy de lleno”, subrayó La Torre, en referencia a un posible evento deportivo global. Al mismo tiempo, remarcó que “vamos a estar y vamos a tener grandes triunfos y ojalá eso nos lleve a la meta”, ya que la carta que rige al signo “tiene la palabra éxito ahí arriba en su símbolo”.

Leo:

Leo se destacará enormemente. El signo inicia el año con la Luna pasando de Cáncer a Leo, lo que impulsará la confianza: “Leo va a estar en una posición muy buena, se la recontra va a creer. Va a pasar Júpiter a su signo a mitad del año y Leo se lleva esta súpercarta de ser el emperador total de todo lo que haga”.

Virgo:

Virgo tendrá un gran don para dar. Su fuerza estará en ser acompañante o guía. “Quizás no es el año en donde Virgo dice, ‘yo soy el líder’, pero sí en donde se destaca desde la intuición de estar al lado de la persona indicada”, reconoció la especialista.

Libra, Escorpio y Sagitario

Libra se destacará con mucha alegría. Escorpio estará en una posición de fertilidad, que implica "maternar con tranquilidad los proyectos". “Hasta marzo tienen una energía que seguramente siembran y después empiezan como en la cosecha de tranquilidad que lo haga alguien de observación. No te exijas demasiado, Escorpio. Todo va a ir viniendo solo”, agregó. Sagitario tendrá un estilo de renacimiento y reiniciará muchas cosas a las que no pudo dedicar la suficiente impronta en 2025. El 2026 se presenta como un año superior para este signo.

Capricornio, Acuario y Piscis

La carta de Capricornio augura que “te vas de viaje por muchos lugares”, con una necesidad constante de reinicio. Acuario será el gran maestro del 2026 con aperturas en áreas clave como el trabajo y la espiritualidad, destacándose como guía de otros. Finalmente, Piscis tendrá un año marcado por la Justicia. La Torre advirtió: “Atentos porque la justicia es un arma de doble filo. Si vos venís haciendo las cosas bien y sos de Piscis, más o menos hasta tu cumpleaños, después vas a tener como toda esa Justicia favorable que te acompaña. Si las cosas venían como difíciles, atentos, porque la justicia te la puede jugar en contra. Así que acomodá los pensamientos, terminá bien el año, Piscis, hacé las cosas bien ahí”.