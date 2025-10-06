Ataque antisemita en Palermo: una mujer denunció que un vecino la agredió a ella y a su bebé
Michelle Iman Schmukler contó que un hombre le arrojó un objeto desde su ventana. El presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la DAIA intervinieron en el caso.
La influencer y empresaria de moda Michelle Iman Schmukler denunció que un vecino la agredió a ella y a su bebé de ocho meses, arrojándoles un objeto de metal desde su ventana. Tras la viralizacion del video con su relato, el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intervinieron en el caso.
El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Michelle se encontraba jugando con su en el patio de su casa. “Estaba acostada y escuché que había una persona diciendo ‘judía, judía, judía’”, relató la mujer sobre cómo empezó la agresión.
“Miro y esta persona me dice ‘ahora encima tenés un hijo judío, que asco’, y me tira un fierro por la ventana”, relató en el video que compartió en su cuenta de Instagram para hacer la denuncia pública.
La familia llamó a la policía para que intervenga y la reacción del vecino fue sorprendente: “Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y se lamentó por no haber tenido puntería”, contó la influencer.
Indignada, aseguró que los efectivos de la policía porteña no intervinieron en el tema y solo le dieron un botón antipánico: “Nos dijeron que nos mudáramos de edificio”, contó Michelle. “Una persona nos atacó desde su ventana y sigue en su casa como si nada”, se lamentó la pareja de Schmukle.
Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, la DAIA presentó una denuncia formal: “Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio. Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento”, comunicaron desde la delegación.
Tras las repercusiones, la pareja de Michelle contó en otra publicación: “Después del video que todos vieron queremos decir que ya se puso en contacto con nosotros la gente de la DAIA, la Policía de la Ciudad y ahora sí nos sentimos cuidados. Tenemos policía acá. Patricia Bullrich se puso en tema de todo lo que nos estaba pasando. Ahora sí estamos tranquilos”.
“En las últimas horas se contactó con nosotros el presidente Javier Milei”, confirmó Michelle más tarde luego de mantener también una reunión con Bullrich, con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y con la diputada Sabrina Ajmechet.
