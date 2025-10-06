Ataque antisemita en Palermo: una mujer denunció que un vecino la agredió a ella y a su bebé

michelle iman

Indignada, aseguró que los efectivos de la policía porteña no intervinieron en el tema y solo le dieron un botón antipánico: “Nos dijeron que nos mudáramos de edificio”, contó Michelle. “Una persona nos atacó desde su ventana y sigue en su casa como si nada”, se lamentó la pareja de Schmukle.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, la DAIA presentó una denuncia formal: “Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio. Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento”, comunicaron desde la delegación.

Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio.

Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento.



— DAIA (@DAIAArgentina) October 5, 2025

Tras las repercusiones, la pareja de Michelle contó en otra publicación: “Después del video que todos vieron queremos decir que ya se puso en contacto con nosotros la gente de la DAIA, la Policía de la Ciudad y ahora sí nos sentimos cuidados. Tenemos policía acá. Patricia Bullrich se puso en tema de todo lo que nos estaba pasando. Ahora sí estamos tranquilos”.

“En las últimas horas se contactó con nosotros el presidente Javier Milei”, confirmó Michelle más tarde luego de mantener también una reunión con Bullrich, con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y con la diputada Sabrina Ajmechet.