"El loco David": quién es el nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela
Fue señalado por Víctor Sotacuro como la persona que lo contrató para hacer un viaje el día que asesinaron a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
En el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, Víctor Sotacuro, uno de los detenidos señalado como “el remisero”, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y apuntó contra un nuevo sospechoso: “El loco David”.
Durante su declaración, Sotacuro aseguró que fue contratado por el sospechoso aquel viernes 19 de septiembre en Florencio Varela: “Me contrató ‘El loco David’, un albañil peruano, para hacer un viaje. Pero me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana”, sostuvo el detenido, que desde el comienzo dijo trabajar como remisero, según replicaron en C5N.
En ese ínterin, Sotacuro había pasado a buscar a su sobrina, Florencia, de quien David sería amante. La joven decidió no quedarse a la fiesta a irse con su tío a comer.
“Cuando volví a buscarlo, se subió junto a otras dos personas, estaban todos embarrados”, agregó Sotacuro en su declaración y siguió: “Dejé a los dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.
Al día siguiente, Sotacuro se acercó a la vivienda a cobrar por su trabajo: “Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, sumó.
Para los investigadores del caso, “El loco David” sería el autor material del triple crimen.
“Creen que es quien contrata a una o dos personas mas para torturar y matar a Lara, Brenda y Morena", agregó el periodista Diego Gabriele. El sospechoso se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.
Y sumó: "Entiende que es una persona muy pesada en Villa Zabaleta y la 1-11-14".
A su vez, Sotacuro también indicó que la camioneta Tracker blanca en la que pasaron a buscar a las jóvenes era del tal David: "Él decía que la había comprado unos días antes", declaró el detenido sobre el vehículo que, por el contrario, luego se confirmó había sido robado.
Sotacuro, que fue capturado en un hostal en Villazón, Bolivia, cerca de la frontera, declaró además que huyó del país luego de recibir amenazas en su propia casa, durante las cuales también le sacaron el celular: "Mi teléfono me lo robaron dos personas que se metieron en mi casa para amenazarme. Me apuntaron y me dijeron que 'me tome el palo', pero pensé que era una broma. Mi pareja estaba de testigo. Yo me fui porque tenía miedo, pero iba a volver porque no tengo nada que ver".
El propio Arribas se refirió a la situación de Sotacuro y anticipó: "Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede la Fiscalía".
"Una vez que estén individualizadas las personas que figuran en los audios, se procederá a su detención. Todavía no hay ningún pedido acerca de esto, puede pasar en las próximas horas", confirmó el fiscal en diálogo con LN+.
"Gracias a los datos aportados por los celulares estamos trabajando en individualizar a las personas que están vinculadas. Todavía no están determinados los roles de los acusados. Y todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis pero tenemos que tener datos más concretos, más pruebas para vincularlo al narcotráfico", ratificó el fiscal.
Quiénes son nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela
Los primeros detenidos fueron Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), quienes estaban lavando manchas de sangre dentro de la casa de Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes, enterrados en un pozo en el fondo de la propiedad.
Luego se detuvo en un hotel a Celeste Magalí González Guerrero (28) y a su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (25). La mujer había alquilado la casa para una supuesta "fiesta".
Dos días después detuvieron a Víctor Sotacuro, el "remisero". Se había fugado y estaba en un hostal de la ciudad de Villazón, Bolivia, en la frontera con La Quiaca, Jujuy. Pocas horas después detuvieron a su sobrina, Florencia luego de dar una entrevista en un canal de TV.
Ariel Giménez, 29 años, fue detenido luego tras allanamientos en Florencio Varela. Se sospecha que es la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos.
Matías Ozorio, argentino, de 28 años, fue detenido el martes 30 en Lima. Es señalado como la mano derecha de “Pequeño J”.
Ese mismo día por la tarde atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”.
