"El loco David": quién es el nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

Para los investigadores del caso, “El loco David” sería el autor material del triple crimen.

“Creen que es quien contrata a una o dos personas mas para torturar y matar a Lara, Brenda y Morena", agregó el periodista Diego Gabriele. El sospechoso se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.

Y sumó: "Entiende que es una persona muy pesada en Villa Zabaleta y la 1-11-14".

triple crimen - el loco david - declaracion sotacuro

A su vez, Sotacuro también indicó que la camioneta Tracker blanca en la que pasaron a buscar a las jóvenes era del tal David: "Él decía que la había comprado unos días antes", declaró el detenido sobre el vehículo que, por el contrario, luego se confirmó había sido robado.

chicas desaparecidas ciudad evita camioneta

Sotacuro, que fue capturado en un hostal en Villazón, Bolivia, cerca de la frontera, declaró además que huyó del país luego de recibir amenazas en su propia casa, durante las cuales también le sacaron el celular: "Mi teléfono me lo robaron dos personas que se metieron en mi casa para amenazarme. Me apuntaron y me dijeron que 'me tome el palo', pero pensé que era una broma. Mi pareja estaba de testigo. Yo me fui porque tenía miedo, pero iba a volver porque no tengo nada que ver".

victor sotacuro detenido femicidio florencio varela

El propio Arribas se refirió a la situación de Sotacuro y anticipó: "Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede la Fiscalía".

"Una vez que estén individualizadas las personas que figuran en los audios, se procederá a su detención. Todavía no hay ningún pedido acerca de esto, puede pasar en las próximas horas", confirmó el fiscal en diálogo con LN+.

"Gracias a los datos aportados por los celulares estamos trabajando en individualizar a las personas que están vinculadas. Todavía no están determinados los roles de los acusados. Y todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis pero tenemos que tener datos más concretos, más pruebas para vincularlo al narcotráfico", ratificó el fiscal.

Quiénes son nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Los primeros detenidos fueron Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), quienes estaban lavando manchas de sangre dentro de la casa de Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes, enterrados en un pozo en el fondo de la propiedad.

Luego se detuvo en un hotel a Celeste Magalí González Guerrero (28) y a su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (25). La mujer había alquilado la casa para una supuesta "fiesta".

Dos días después detuvieron a Víctor Sotacuro, el "remisero". Se había fugado y estaba en un hostal de la ciudad de Villazón, Bolivia, en la frontera con La Quiaca, Jujuy. Pocas horas después detuvieron a su sobrina, Florencia luego de dar una entrevista en un canal de TV.

Ariel Giménez, 29 años, fue detenido luego tras allanamientos en Florencio Varela. Se sospecha que es la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos.

Matías Ozorio, argentino, de 28 años, fue detenido el martes 30 en Lima. Es señalado como la mano derecha de “Pequeño J”.

Ese mismo día por la tarde atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”.