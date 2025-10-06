Habló la mamá de Lara Gutiérrez: "Si hubiesen robado droga, no habrían necesitado ir a trabajar"

Sobre cómo fueron los primeros momentos tras la desaparición de Lara, Brenda y Morena el viernes 19 de septiembre y los días posteriores, cuando los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados en una casa de Florencio Varela, Estela recordó: “Ella me dijo: ‘Ma, me voy a La Tablada’, y no la vi más. Yo le dije: ´Voy a hacer puchero’ y me dijo: ‘Guardame, ma’”.

Y agregó: “Yo pensaba de todo, me pasaban miles de cosas por la cabeza, pero tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima”.

A su vez, Stella Maris describió a Lara como una “niña hermosa, con muchos sueños y muchos proyectos”. “Vos la veías con los chicos jugando. Era una niña muy bonita, tenía su rebeldía como toda adolescente”, mencionó.

Por último, la mujer exigió justicia por los asesinatos de las tres jóvenes. “Tienen que seguir trabajando y agarrar a las personas justas que hicieron este daño a las chicas. Tiene que seguir investigando hasta el fondo, hasta agarrar a todos”.

“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a las chicas. Pido justicia para las tres y que sigan apoyándonos”, cerró.