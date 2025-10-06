Habló la mamá de Lara Gutiérrez: "Si hubiesen robado droga, no habrían necesitado ir a trabajar"
La mujer puso en duda una de las hipótesis sobre el triple crimen narco de Florencio Varela y sostuvo: “Yo me siento culpable”.
Stella Maris Castro, la mamá de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años que fue asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el triple crimen narco de Florencio Varela, habló en las últimas horas sobre la investigación del caso y puso en duda una de las hipótesis: “Si hubiesen robado droga, no habrían necesitado ir a trabajar”, aseguró.
De esta forma, Estela cuestionó la versión respecto a que el móvil del crimen habría sido el robo de cierta cantidad de estupefacientes a uno de los integrantes de la banda que planificó y ejecutó el asesinato de las tres jóvenes.
“Si hubiesen robado droga, cómo se van a subir por 300 dólares; si hubieran hecho lo que dicen, no habrían necesitado irse a trabajar las tres”, argumentó sobre su postura.
En ese sentido, reafirmó que no conocía a las otras dos víctimas porque no vivían en el mismo barrio y fue contundente respecto a las acusaciones en contra de su hija: “Lara falleció, me la mataron. Las tres son víctimas, no vale decir quién llevó a quién. A Lara me la mataron, a Morena y Brenda también. Yo me siento culpable", sostuvo en una entrevista con El Nacional de Matanza.
Sobre cómo fueron los primeros momentos tras la desaparición de Lara, Brenda y Morena el viernes 19 de septiembre y los días posteriores, cuando los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados en una casa de Florencio Varela, Estela recordó: “Ella me dijo: ‘Ma, me voy a La Tablada’, y no la vi más. Yo le dije: ´Voy a hacer puchero’ y me dijo: ‘Guardame, ma’”.
Y agregó: “Yo pensaba de todo, me pasaban miles de cosas por la cabeza, pero tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima”.
A su vez, Stella Maris describió a Lara como una “niña hermosa, con muchos sueños y muchos proyectos”. “Vos la veías con los chicos jugando. Era una niña muy bonita, tenía su rebeldía como toda adolescente”, mencionó.
Por último, la mujer exigió justicia por los asesinatos de las tres jóvenes. “Tienen que seguir trabajando y agarrar a las personas justas que hicieron este daño a las chicas. Tiene que seguir investigando hasta el fondo, hasta agarrar a todos”.
“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a las chicas. Pido justicia para las tres y que sigan apoyándonos”, cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario