Adiós al papel: cómo renovar la licencia de conducir 100% online y tener tu registro digital

La licencia de conducir digital ya es un hecho en todo el territorio argentino, que poco a poco empieza a entender este nuevo sistema que busca agilizar los procesos de renovación, ampliación o reemplazo. Además, esta medida también busca eliminar la burocracia y facilitar el acceso desde la comodidad del hogar y a través de cualquier dispositivo, ya sea smartphone, laptop o tablet.