Adiós al papel: cómo renovar la licencia de conducir 100% online y tener tu registro digital
Los pasos solicitados se pueden realizar desde cualquier dispositivo, ya sea smartphone, laptop o tablet. Los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital ya es un hecho en todo el territorio argentino, que poco a poco empieza a entender este nuevo sistema que busca agilizar los procesos de renovación, ampliación o reemplazo. Además, esta medida también busca eliminar la burocracia y facilitar el acceso desde la comodidad del hogar y a través de cualquier dispositivo, ya sea smartphone, laptop o tablet.
Al principio, la licencia digital enfrentó rechazo en varias jurisdicciones del país, aunque el paso del tiempo y la predisposición de varias provincias hizo que este nuevo sistema se instalara por completo en toda la Argentina. De esta manera, la licencia digital se consolida como una alternativa práctica y oficial.
Paso a paso para renovar la licencia de conducir
Si bien la renovación del carnet de conducir se debe realizar de manera online, algunos pasos clave se deben llevar a cabo de manera presencial. Este es el paso a paso para renovar la licencia:
- Paso 1: Acceder al sitio web oficial y completar el formulario para obtener la Boleta Única de Ingresos (BUI).
- Paso 2: Pagar la boleta y reservar un turno en un centro autorizado.
- Paso 3: Someterse a la evaluación psicofísica obligatoria.
- Paso 4: Retirar la licencia renovada, disponible tanto en formato físico como digital, tras aprobar los exámenes correspondientes.
Quiénes no podrán renovar la licencia
Estos son los motivos que impiden la renovación de este documental fundamental para conducir:
- Tener multas sin pagar o sanciones aún vigentes.
- Contar con una inhabilitación judicial activa.
- Superar los 70 años sin haber hecho la renovación anual.
- Registrar antecedentes por alcoholemia positiva, exceso de velocidad o pasar semáforos en rojo.
- Cometer infracciones graves siendo conductor principiante.
- No aprobar la evaluación psicofísica obligatoria.
