Fuerte ingreso de aire frío: bajan las temperaturas y se esperan heladas generalizadas en el centro del país

Según los pronósticos, entre miércoles y viernes se registrarán las temperaturas más bajas de la semana, con mínimas por debajo de los 0°C y heladas de moderada a fuerte intensidad. El fenómeno impactará con mayor fuerza en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, con posibles consecuencias para la actividad agropecuaria.