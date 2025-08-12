Fuerte ingreso de aire frío: bajan las temperaturas y se esperan heladas generalizadas en el centro del país
Se vienen días con mucho frío en gran parte del país pero no será por mucho tiempo: se acerca el clima primaveral.
Luego de un fin de semana con clima primaveral, gran parte del territorio argentino se prepara para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una masa de aire frío afectará a todo el país, provocando un descenso térmico significativo y heladas generalizadas, especialmente en la zona central.
Según los pronósticos, entre miércoles y viernes se registrarán las temperaturas más bajas de la semana, con mínimas por debajo de los 0°C y heladas de moderada a fuerte intensidad. El fenómeno impactará con mayor fuerza en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, con posibles consecuencias para la actividad agropecuaria.
Heladas intensas pero de corta duración: vuelve el frío
El núcleo frío ingresará a mediados de semana y provocará un marcado contraste respecto al clima cálido del pasado fin de semana. Sin embargo, el evento será breve: el viento rotará al sector norte hacia el fin de semana, lo que permitirá una rápida recuperación de las temperaturas.
Los productores agropecuarios deberán estar atentos, ya que este episodio representa un riesgo puntual para cultivos sensibles a las bajas temperaturas. Al mismo tiempo, las condiciones secas favorecerán trabajos de campo que requieran estabilidad atmosférica.
Estabilidad y pocas lluvias
La masa de aire frío llegará con escaso contenido de humedad, por lo que la probabilidad de lluvias será baja en la mayor parte del territorio. Solo en la zona cordillerana de la Patagonia se mantienen alertas por nevadas fuertes, aunque se espera una mejora progresiva en las próximas horas.
En síntesis, la semana estará marcada por cambios bruscos de temperatura, con un breve pero intenso episodio de heladas en la región central, seguido por un rápido repunte térmico hacia el fin de semana.
