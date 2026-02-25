Detuvieron al hermano de un piloto de carreras por robos a comercios en Villa Urquiza y Olivos
Juan Pablo Gini, hermano de Oscar Gini, se entregó ante la Justicia. Quedó grabando cuando desvalijaba los locales en ojotas y con absoluta tranquilidad.
Juan Pablo Gini, un reconocido mecánico y hermano del piloto de carreras Oscar Gini, se entregó a la Justicia tras ser acusado de una serie de robos en comercios de Villa Uquiza y Olivos. Cámaras de seguridad lo grabaron cuando ingresaba a los locales tras forzar las cerraduras y las imágenes se viralizaron en redes sociales.
El raid delictivo comenzó la madrugada del viernes en un local gastronómico de Villa Urquiza. Allí, el cerrajero y dueño del taller mecánico “Ovacar”, forzó la cerradura y se dirigió al mostrador, de donde se llevó la recaudación junto con el teléfono del comercio.
En el audio del video registrado por las cámaras de seguridad se escucha que las alarmas del lugar comenzaron a sonar, lo que no impidió que el sospechoso continuara con su maniobra delictiva. Vestido con una remera, short y en ojotas, el hombre siguió adelante con el robo con total tranquilidad.
Luego de perpetuar el primer hecho delictivo, horas después las cámaras lo volvieron a capturar robando un local de diseño y decoración en Olivos, ubicado sobre la avenida Maipú. Allí, rompió tres cerraduras con la ayuda de una herramienta hasta que logró ingresar al comercio. Una vez dentro, se dirigió hacia la caja y robó todo el dinero.
Tras las denuncias realizadas por ambos asaltos, se avanzó con la investigación tomando como prueba central las grabaciones de las cámaras de seguridad.
En paralelo, se viralizó en redes sociales otro video en el que Juan Pablo Gini se identifica como propietario del taller “Ovacar”, ubicado en Avenida Congreso al 3800, el barrio de Coghlan. Indica, además, que se desempeña como asistente de pista del auto de carreras número 60, conducido por su hermano, Oscar Gini, piloto de automovilismo que compite en el TC Bonaerense.
La difusión de los videos provocó que el hombre sea reconocido entre los vecinos y clientes de su taller, quienes se mostraron sorprendidos ante las acusaciones. Como si fuera poco, en esa grabación se lo ve utilizando la misma remera que llevaba puesta durante uno de los robos.
“Era un hombre laburador y solidario, aunque durante la noche salía con todo su conocimiento de cerrajero, a cara descubierta, y entraba a los locales para llevarse plata y mercadería”, dijo uno de los vecinos en diálogo con los medios.
Pese a esto, fuentes judiciales aseguraron que Gini cuenta con antecedentes por un robo cometido en 2019.
Desde la difusión de los videos, el taller estuvo cerrado y Gini se encontraba prófugo, hasta que se entregó ante la justicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario