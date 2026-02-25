Detuvieron al hermano de un piloto de carreras por robos a comercios en Villa Urquiza y Olivos

En paralelo, se viralizó en redes sociales otro video en el que Juan Pablo Gini se identifica como propietario del taller “Ovacar”, ubicado en Avenida Congreso al 3800, el barrio de Coghlan. Indica, además, que se desempeña como asistente de pista del auto de carreras número 60, conducido por su hermano, Oscar Gini, piloto de automovilismo que compite en el TC Bonaerense.

La difusión de los videos provocó que el hombre sea reconocido entre los vecinos y clientes de su taller, quienes se mostraron sorprendidos ante las acusaciones. Como si fuera poco, en esa grabación se lo ve utilizando la misma remera que llevaba puesta durante uno de los robos.

“Era un hombre laburador y solidario, aunque durante la noche salía con todo su conocimiento de cerrajero, a cara descubierta, y entraba a los locales para llevarse plata y mercadería”, dijo uno de los vecinos en diálogo con los medios.

Pese a esto, fuentes judiciales aseguraron que Gini cuenta con antecedentes por un robo cometido en 2019.

Desde la difusión de los videos, el taller estuvo cerrado y Gini se encontraba prófugo, hasta que se entregó ante la justicia.