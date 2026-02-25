Un boliche en la cárcel: así vive "La Banda del Millón" acusada de robar, torturar y asesinar jubilados

la banda del millon

En otro video también se ve cómo marcaron la casa de la jubilada. La grabación fue enviada por Thiago Sandoval, también preso en el centro para menores de Virrey del Pino.

La banda, que tiene cerca de 40 integrantes, muchos de los cuales son menores, también es investigada por los homicidios del empresario Enrique De Marco y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga.

Dentro del celular se encontraron capturas de Google Maps, planos de las casas marcadas, fotos de Mereles y Brites dentro de la cárcel y varias conversaciones de WhatsApp con familiares y otros delincuentes con quienes Mereles coordinaba tanto los asaltos como la compra y venta de armas, camionetas, autos y motos.

El 4 de enero, Mereles le escribió a su hermana desde la cárcel: “¿Quién pone la movilidad para robar hoy para laburar un rancho (una casa), bastante plata?”. A otro cómplice le envió: “Hay una vieja con 250 mil dólares, falta la movilidad”.

“Ayer robamos en Martínez, agarraron 10 mil dólares y 150 gramos de oro”, aseguró y pidió que le confirmaran que iban a contar con el auto. Luego, continuó explicando toda la operatoria: “Así hablo acá con mi rancho, armamos la coreo con los wachos, rescatamos cosas, todo, ya tenemos el rancho y todo listo. Vos tenés celular para hacer llamada de afuera y hay que rescatar otro que tenga celu para llamada de adentro y hacemos videollamada con los wachos y ustedes se quedan afuera y así entendés”.

Tras los hallazgos, fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, solicitó el 12 de febrero que los integrantes de la Banda del Millón tengan la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos”.

A su vez, solicitó la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, que se realice una requisa diaria en las celdas donde están alojados los integrantes de la banda y la prohibición de que terceras personas faciliten el ingreso de celulares. Según informó Clarín, hasta el martes solo el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, ordenó que se haga efectiva la medida para cuatro de los detenidos.