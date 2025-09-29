Atropellaron a un niño de 4 años: fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con traumatismo de cráneo
El episodio, que podría haber devenido en una tragedia, tuvo lugar en Lavalle al 2300, en Ciudad de Buenos Aires, donde el niño se soltó de la mano de su mamá.
La importancia de tener "mil ojos" cuando uno circula con niños por la vía pública se vuelve cada vez más resonante, especialmente, cuando trascienden episodios donde la vida de los menores puede estar en riesgo. Por la pantalla de C5N, trascendió un incidente que podría haber terminado en tragedia: un vehículo atropelló a un niño de 4 años, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía.
Aparentemente, el niño se soltó de la mano de su mamá y cruzó la calle en Lavalle al 2300, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras lo cual fue impactado por un vehículo del cual no trascendieron sus datos. Según lo informado en el canal de Grupo Indalo, el menor presenta traumatismo de cráneo.
Impactante choque y vuelco en General Paz: una persona resultó herida
Un grave accidente interrumpió por completo el tránsito en la Avenida General Paz este domingo por la mañana. El siniestro, ocurrido a la altura del Autódromo de Lugano, sentido hacia provincia de Buenos Aires, obligó a las autoridades a realizar un corte total de la calzada entre las avenidas 27 de Febrero y Roca, pasadas las 7 de la mañana.
El choque involucró a un auto particular (Vento) y una camioneta de carga que colisionaron de frente. La violencia del impacto fue tal que la camioneta volcó y comenzó a incendiarse, lo que elevó inmediatamente el nivel de la emergencia.
Ante esto, equipos del SAME se movilizaron rápidamente para asistir a los dos conductores, quienes sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
Ambos vehículos quedaron completamente destruidos sobre el asfalto. Tras lo sucedido, las fuerzas de seguridad permanecieron en el lugar por largo rato realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del choque, lo que mantuvo la interrupción del flujo vehicular por un tiempo prolongado.
Aunque el conductor del Vento no pareciera haber estado alcoholizado, las autoridades intervinieron para esclarecer lo sucedido. Cerca de las 10 de la mañana, comenzaron a liberar la calzada y retirar ambos vehículos, que resultaron con destrucción total tras el impacto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario