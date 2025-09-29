Atropellaron a un niño de 4 años: fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con traumatismo de cráneo

Ante esto, equipos del SAME se movilizaron rápidamente para asistir a los dos conductores, quienes sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

choque y vuelco en general paz

Ambos vehículos quedaron completamente destruidos sobre el asfalto. Tras lo sucedido, las fuerzas de seguridad permanecieron en el lugar por largo rato realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del choque, lo que mantuvo la interrupción del flujo vehicular por un tiempo prolongado.

Aunque el conductor del Vento no pareciera haber estado alcoholizado, las autoridades intervinieron para esclarecer lo sucedido. Cerca de las 10 de la mañana, comenzaron a liberar la calzada y retirar ambos vehículos, que resultaron con destrucción total tras el impacto.