Qué abre y qué cierra este lunes 29 de septiembre por el Día del Empleado de Comercio

Qué abre y qué cierra este lunes 29 de septiembre

El festejo del Día del Empleado de Comercio implica el cierre total de los grandes establecimientos:

Shoppings

Supermercados e hipermercados

Comercios mayoristas

Cadenas de indumentaria

Áreas administrativas del rubro

Como excepción, los comercios de barrio más pequeños podrían mantener sus puertas abiertas. Esto sucede solo si son atendidos directamente por sus dueños, familiares o por aquellos empleados que accedan a trabajar durante la jornada de descanso, cobrando un adicional del 100%, tal como indica la ley.

unicenter

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio el 26 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre en Argentina porque esta fecha conmemora la sanción de la Ley N.º 11.729 en el año 1934.

Esta norma fue un hito fundamental en la historia laboral del sector, ya que fue la primera normativa que reguló de manera integral las relaciones de trabajo para los empleados de comercio, estableciendo derechos clave como:

Vacaciones anuales pagas.

Licencias por enfermedad.

Indemnización por despido.

Empleado comercio Día del Empleado de Comercio.

Reconocimiento Legal

Aunque la fecha se celebraba de manera simbólica desde hacía décadas, fue oficializada como día de descanso legal muchos años después, con la sanción de la Ley N.º 26.541 en 2009. Esta ley declaró el 26 de septiembre como día de descanso para los empleados de comercio, asimilándolo a un feriado nacional a todos los efectos legales.

Esto significa que:

Los empleados no están obligados a prestar servicios .

Si trabajan, deben percibir la remuneración de un día feriado (con un recargo del 100%).