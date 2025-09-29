Día del Empleado de Comercio: cuáles son los supermercados que no abren este lunes 29 de septiembre

Kioscos y comercios de barrio

En medio del cierre masivo, muchos consumidores se preguntan dónde podrán hacer sus compras habituales o resolver urgencias. La respuesta está en los comercios atendidos por sus propios dueños, que no emplean a trabajadores del gremio mercantil y pueden abrir con normalidad.

Se trata de almacenes, kioscos, verdulerías, carnicerías y panaderías de barrio, que en la mayoría de los casos funcionarán sin cambios.

Alternativas disponibles

Así, aunque gran parte de los grandes supermercados y cadenas comerciales permanecerán cerrados, los vecinos tendrán opciones para comprar productos de primera necesidad en negocios barriales que abrirán sus puertas este lunes 29 de septiembre.