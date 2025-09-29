Día del Empleado de Comercio: cuáles son los supermercados que no abren este lunes 29 de septiembre
Si bien esta fecha se conmemora el 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes 29, donde muchos locales tendrán sus persianas cerradas. Los detalles.
Este lunes 29 de septiembre gran parte de los comercios en todo el país permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, una jornada de descanso establecida por ley para los trabajadores del sector.
No es feriado nacional, pero afecta a miles de locales
Si bien no se trata de un feriado nacional, el alcance de la medida es amplio dentro del rubro mercantil. Por eso, desde grandes cadenas de supermercados hasta negocios de distintos rubros bajarán sus persianas durante toda la jornada.
Supermercados que no abrirán hoy
Entre los locales que permanecerán cerrados este lunes se encuentran:
- Carrefour
- Coto
- Jumbo y Disco
- Vea
- Walmart
- Changomas
- La Anónima
Kioscos y comercios de barrio
En medio del cierre masivo, muchos consumidores se preguntan dónde podrán hacer sus compras habituales o resolver urgencias. La respuesta está en los comercios atendidos por sus propios dueños, que no emplean a trabajadores del gremio mercantil y pueden abrir con normalidad.
Se trata de almacenes, kioscos, verdulerías, carnicerías y panaderías de barrio, que en la mayoría de los casos funcionarán sin cambios.
Alternativas disponibles
Así, aunque gran parte de los grandes supermercados y cadenas comerciales permanecerán cerrados, los vecinos tendrán opciones para comprar productos de primera necesidad en negocios barriales que abrirán sus puertas este lunes 29 de septiembre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario