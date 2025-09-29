El salvataje de Trump no alcanza y Javier Milei y José Luis Espert se preparan para una nueva derrota en Provincia

En tanto, los indecisos llegan al 7% de los encuestados.

De esta manera Taiana estaría replicando la diferencia de 14 puntos que el peronismo ya consiguió en la disputa provincial y ratificaría a Fuerza Patria como la principal fuerza opositora al gobierno libertario en el principal distrito electoral del país que concentra, por sí solo, el 37% del padrón nacional.

Grafico 4

Lo peor todavía no llegó para Javier Milei

Además de medir intención de voto, el trabajo indagó en percepciones sobre la coyuntura económica. Frente a la afirmación de Milei en cadena nacional, “Lo peor ya pasó”, 6 de cada 10 argentinos aseguró que lo peor todavía está por venir.

Así lo afirmó el 58,9% de los encuestados. Entre ellos el 43,1% cree que lo peor vendrá recién después de las elecciones de octubre mientras que el 15,8% aseguró que llegará incluso antes de los comicios. Apenas un 16,8% de los argentinos coincidió con la idea de Milei de que la etapa más difícil del plan de ajuste libertario ya quedó atrás.

En tanto, el 18,8% piensa que "lo peor está pasando ahora, pero pronto mejorará"

Grafico 2

El sondeo también analizó el impacto entre los argentinos del nuevo endeudamiento que asumirá el gobierno de Milei para intentar evitar su maltrecho plan económico del naufragio, por lo menos hasta las elecciones.

Así el salvataje de Donald Trump a Milei, celebrado en Casa Rosada como un gol de último minuto, no estaría siendo percibido de la misma manera entre la mayor parte de los argentinos con el mismo entusiasmo.

Grafico 1

Un 21,6% de los argentinos aseguró que la visita de Milei a Trump fue “un acto miserable de sumisión y entrega de la soberanía nacional”. El 18,6% dijo que el salvataje de la Casa Blanca “sólo estirará la agonía del gobierno y sumará más deuda”, mientras que el 14% aseguró que “los "yanquis van a pedir más de lo que nos den”.

Apenas un 7,5% consideró que el acuerdo representa "una prueba más de que Milei tiene claro a dónde va y de que su inteligencia política le permite logros relevantes"; 6% entendió que “el apoyo de Trump hará que los mercados financieros internacionales apuesten a Argentina” mientras que el 5,5% aseguró que es "una jugada genial de Milei", que asegura estabilidad.

El informe completo

Encuesta Pcia de Buenos Aires-1