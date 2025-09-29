Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo que anuncia más días de tormentas

Pero no sería el único día con tormentas, porque el domingo 5 de octubre también se anuncian lluvias y en este caso serán más fuertes y se darían durante gran parte de la jornada.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

Luego de un fin de semana con inestabilidad, el buen tiempo regresa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para comenzar la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes se espera una jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, que pasará a mayormente nublado durante la tarde y nublado en la noche. Las temperaturas irán de 10 grados de mínima a 24 de máxima.

El SMN anticipa que las condiciones estables continuarán durante la semana:

Martes 30 de septiembre: cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y la tarde, y algo nublado en la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 25 grados .

cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y la tarde, y algo nublado en la noche. Las temperaturas oscilarán entre . Miércoles 1 de octubre: clima estable, con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y la noche. Los registros térmicos se ubicarán entre 11 y 23 grados.

De esta manera, tras un fin de semana inestable, el arranque de la semana llega con buenas condiciones meteorológicas y temperaturas agradables en la Ciudad y el conurbano. Lo peor llegará el fin de semana