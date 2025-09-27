Buenos Aires bajo alerta: el mal tiempo persiste con tormentas y ráfagas intensas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes lluvias, viento y granizo en gran parte del país; CABA y el AMBA, entre las zonas más afectadas.
El último fin de semana de septiembre llegó con un panorama complicado para gran parte del territorio argentino. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron alertas por lluvias, tormentas y vientos que impactan a más de diez provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, donde las precipitaciones no dan tregua y mantienen en vilo a la población.
En la Capital Federal y alrededores rigen dos avisos: uno por persistencia de lluvias de variada intensidad y otro por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se espera que los acumulados de agua se ubiquen entre 20 y 40 milímetros, aunque en ciertos puntos podrían superarse, generando anegamientos en calles y complicaciones en la circulación. A ello se suma la posibilidad de tormentas aisladas con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
El fenómeno no se limita a Buenos Aires: en provincias como Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, rige alerta amarilla por vientos intensos. Las ráfagas, tanto del sector sur como norte, oscilan entre 35 y 55 km/h, con picos que en algunas localidades pueden superar los 90 km/h.
En el noreste argentino, particularmente en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, el riesgo se agrava por tormentas con descargas eléctricas, lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo y granizo.
La pregunta que se repite en redes y medios es la misma: ¿cuándo mejorará el tiempo?
Según el pronóstico del SMN y Meteored, las condiciones inestables persistirán durante todo el sábado 27. Sin embargo, se espera que hacia el cierre del día avance un frente frío desde el sur que traerá aire más seco, provocando una paulatina mejora en el centro y norte del país.
Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de tomar precauciones: evitar transitar por zonas arboladas, no resguardarse bajo postes o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. La combinación de lluvia, ráfagas y granizo convierte a este episodio en uno de los más intensos de la temporada, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.
