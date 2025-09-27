Buenos Aires bajo alerta: el mal tiempo persiste con tormentas y ráfagas intensas

Embed PRECAUCIÓN⛈️

Reportan fuerte tormenta en Córdoba, Argentina

Muy fuerte viento esta noche en #Cordoba Argentina. Imágenes de un gran árbol golpeado ventanas en un complejo habitacional

Vía @vjisbert pic.twitter.com/UiJszOKqgW — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 27, 2025

La pregunta que se repite en redes y medios es la misma: ¿cuándo mejorará el tiempo?

Según el pronóstico del SMN y Meteored, las condiciones inestables persistirán durante todo el sábado 27. Sin embargo, se espera que hacia el cierre del día avance un frente frío desde el sur que traerá aire más seco, provocando una paulatina mejora en el centro y norte del país.

Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de tomar precauciones: evitar transitar por zonas arboladas, no resguardarse bajo postes o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. La combinación de lluvia, ráfagas y granizo convierte a este episodio en uno de los más intensos de la temporada, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.