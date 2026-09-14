Atropelló a cinco peregrinas que iban a Salta: el motociclista estaba alcoholizado
Las mujeres se dirigían hacia la capital provincial para participar de la Peregrinación del Milagro cuando fueron embestidas durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 9.
Cinco mujeres que caminaban rumbo a la ciudad de Salta para participar de la tradicional Peregrinación del Milagro fueron atropelladas durante la madrugada de este domingo por un motociclista que circulaba alcoholizado. El accidente ocurrió alrededor de las 5 sobre la Ruta Nacional 9, en una zona correspondiente al departamento de General Güemes.
Las peregrinas habían comenzado su recorrido en Apolinario Saravia y avanzaban hacia la capital salteña junto a un grupo reducido cuando fueron embestidas por la motocicleta. El episodio generó un importante operativo de asistencia y derivación médica.
¿Dónde ocurrió el accidente de las peregrinas?
El siniestro tuvo lugar a la altura de la central térmica Termo Andes, sobre la Ruta Nacional 9. Se trata de uno de los corredores utilizados por personas que durante estos días se desplazan a pie hacia Salta para participar de las celebraciones religiosas vinculadas con la Peregrinación del Milagro.
Luego del impacto, las cinco mujeres fueron trasladadas a distintos centros de salud de acuerdo con la gravedad de las lesiones sufridas. Dos de las peregrinas fueron llevadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.
¿Cuál es el estado de las cinco mujeres?
Según se informó, las cinco peregrinas se encontraban fuera de peligro después de recibir asistencia médica por las heridas provocadas durante el accidente. La atención sanitaria permitió evaluar las lesiones y descartar, en principio, un cuadro de gravedad que pusiera en riesgo sus vidas.
El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia
Después del accidente, el conductor de la motocicleta fue sometido a un control de alcoholemia. El resultado arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el resultado, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.
Ahora será la investigación judicial la encargada de establecer cómo ocurrió el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes. El dato adquiere especial relevancia debido a que el accidente se produjo durante la madrugada y en un sector utilizado por los peregrinos que se desplazan a pie hacia la capital salteña.
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