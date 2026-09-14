Atropelló a cinco peregrinas que iban a Salta: el motociclista estaba alcoholizado

El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia

Después del accidente, el conductor de la motocicleta fue sometido a un control de alcoholemia. El resultado arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el resultado, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

Ahora será la investigación judicial la encargada de establecer cómo ocurrió el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes. El dato adquiere especial relevancia debido a que el accidente se produjo durante la madrugada y en un sector utilizado por los peregrinos que se desplazan a pie hacia la capital salteña.