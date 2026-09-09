Vacaciones en el norte: el pueblo de Salta que conserva la arquitectura del siglo XVIII

Dentro de este recorrido se destaca la Iglesia San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional. El templo pertenece al siglo XVIII y conserva una arquitectura barroca colonial, además de diferentes detalles realizados con madera de cardón.

En su interior se encuentran los restos embalsamados de Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador realista de Salta. Por su importancia histórica y arquitectónica, la iglesia constituye uno de los puntos centrales de cualquier recorrido por la localidad.

Otro sitio destacado se encuentra frente a la plaza principal. Allí está la Hacienda de Molinos, que antiguamente fue residencia de Isasmendi y que actualmente funciona como hotel boutique con restaurante.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. En el pueblo es posible encontrar algunos de los sabores tradicionales del norte argentino, con preparaciones como empanadas salteñas, locro y platos elaborados con carne de llama, que pueden acompañarse con los reconocidos vinos de altura de la región.

Los alrededores ofrecen otras alternativas para complementar el recorrido. A pocos kilómetros se encuentra la Bodega Colomé, reconocida por su producción vitivinícola y por albergar el Museo James Turrell, un espacio dedicado al arte de la luz.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, otra alternativa es acercarse hasta la Laguna de Brealito, un espejo de agua rodeado por cerros. El entorno permite realizar caminatas, observar aves y aprovechar el paisaje para hacer fotografía.

De esta manera, Molinos permite organizar una estadía que combina diferentes propuestas. Historia colonial, naturaleza, vinos y gastronomía regional forman parte de un destino tranquilo que mantiene una identidad muy diferente a la de los principales centros turísticos.

Dónde queda y cómo llegar Molinos

Molinos se encuentra en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, y forma parte de uno de los recorridos turísticos más característicos del norte argentino. La localidad está ubicada sobre la Ruta Nacional 40.

El pueblo se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros de la ciudad de Salta y a 116 kilómetros de Cafayate, por lo que también puede incorporarse a un recorrido más amplio por diferentes localidades de los Valles Calchaquíes.

Una de las alternativas para quienes llegan desde otras provincias es viajar primero hasta la ciudad de Salta y desde allí continuar por carretera. El trayecto permite atravesar diferentes paisajes característicos de esta región del noroeste argentino hasta alcanzar la localidad.

La Ruta Nacional 40 funciona como uno de los principales accesos a Molinos y, al mismo tiempo, convierte al viaje en parte de la experiencia. Cerros, valles y pequeños poblados acompañan buena parte del recorrido.

Por sus características, Molinos resulta especialmente atractivo para quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades y conocer un pueblo donde todavía permanece visible una parte importante de la historia salteña. Sus construcciones antiguas, su entorno natural y su pasado colonial lo convierten en una de las alternativas para descubrir durante unas vacaciones en el norte.