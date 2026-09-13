Se firmó el decreto y el fin de semana se extiende con un feriado en pleno septiembre: cómo queda el descanso
Mientras septiembre transcurre como el único mes del año sin feriados nacionales, una serie de municipios accederá a un descanso de tres días.
Mientras los ecos del Día del Maestro aún resuenan en las aulas de todo el país, el calendario oficial de la provincia de Buenos Aires reserva una excelente noticia para los habitantes de determinados distritos, permitiéndoles cortar la rutina con un fin de semana largo justo en el único mes del año que no cuenta con feriados nacionales.
Lejos de tratarse de una medida de alcance general, un grupo específico de comunas tendrá este lunes 14 de septiembre una jornada no laborable que convertirá el descanso en una pausa de tres días consecutivos.
De acuerdo con las normativas vigentes, el asueto responde estrictamente a las conmemoraciones fundacionales y patronales de cada región. En el plano educativo y administrativo, esta medida se suma al cierre de los establecimientos registrado por las celebraciones docentes, configurando un escenario prolongado sin actividad escolar en las zonas alcanzadas.
Localidades afectadas por feriados y quiénes descansan este lunes
El beneficio del asueto administrativo y escolar rige de manera exclusiva para los siguientes partidos y localidades del territorio bonaerense:
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Partido de Exaltación de la Cruz: Conmemora un nuevo aniversario fundacional con cese de actividades en sus dependencias.
Francisco Madero: Localidad perteneciente al partido de Pehuajó, que celebra su fecha de fundación.
Arroyo Venado: Localidad del distrito de Guaminí, enmarcada en sus tradicionales festejos patronales.
Para los trabajadores de la administración pública local y del Banco Provincia radicados en estas jurisdicciones, el lunes será una jornada de descanso obligatorio sin concurrencia a sus lugares de empleo, al igual que los alumnos y docentes de todas las escuelas de la zona.
En cuanto al sector privado, la modalidad de trabajo quedará sujeta al criterio de cada empleador, por lo que los comercios y la actividad industrial general mantendrán en principio su esquema habitual de apertura, a diferencia del sector público y educativo que gozará del fin de semana largo.
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