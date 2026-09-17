AUH: cambió la forma de acreditar controles de salud y regularidad escolar para cobrar el 20% retenido
El Gobierno dispuso que los datos de vacunación, controles médicos y asistencia escolar paar acceder al 100% de la AUH podrán cruzarse automáticamente.
El gobierno de Javier Milei modificó este jueves el sistema para acreditar los controles de salud, certificados de vacunación y asistencia escolar con los que deben cumplir los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acceder al 20% que es retenido mes a mes.
Así quedó plasmado en la Resolución 508/2026 del Ministerio de Capital Humano publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero. De esta manera, a partir de ahora esos datos podrán validarse automáticamente mediante el intercambio de información entre Salud, Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con el objetivo de reducir trámites y presentación de documentación.
Hasta ahora, la Ley 24.714 establecía que el 80% de la asignación se pagaba mensualmente, mientras el 20% restante quedaba sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
En el caso de los menores de hasta 4 años, debían acreditarse los controles sanitarios y el calendario obligatorio de vacunación. Para los chicos en edad escolar también debía comprobarse la asistencia regular a la escuela y secundario, según corresponda.
Nuevo control automático de la AUH
De esta manera se amplió un mecanismo que ya había comenzado a implementarse con la resolución 1170/2025, pero que hasta ahora alcanzaba solamente a los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta 4 años.
Con la nueva disposición, el sistema se extenderá “tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios” de la AUH.
La Resolución 508/2026 establece que “el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática” a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la ANSES.
De esta manera, cuando los organismos públicos ya cuenten con los datos necesarios, los titulares no tendrán que volver a presentar esa documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
Además, en los casos en que se validen automáticamente los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años, la normativa indica que “el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación”.
Sin embargo el nuevo esquema no elimina por completo la presentación de documentación.
Cuando la información necesaria no esté disponible en las bases de datos estatales, el titular podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos directamente ante la Anses. En esos casos “el titular podrá presentar la documentación correspondiente” mediante los procedimientos que determine el organismo previsional.
Resolución 508/2026:
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