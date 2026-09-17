AUH: cambió la forma de acreditar controles de salud y regularidad escolar para cobrar el 20% retenido

Con la nueva disposición, el sistema se extenderá “tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios” de la AUH.

La Resolución 508/2026 establece que “el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática” a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la ANSES.

De esta manera, cuando los organismos públicos ya cuenten con los datos necesarios, los titulares no tendrán que volver a presentar esa documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Además, en los casos en que se validen automáticamente los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años, la normativa indica que “el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación”.

Sin embargo el nuevo esquema no elimina por completo la presentación de documentación.

Cuando la información necesaria no esté disponible en las bases de datos estatales, el titular podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos directamente ante la Anses. En esos casos “el titular podrá presentar la documentación correspondiente” mediante los procedimientos que determine el organismo previsional.

Resolución 508/2026: