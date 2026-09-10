Extras para la AUH: ANSES confirmó dos montos extras en septiembre

Con esa retención, el importe que se deposita mensualmente es de $123.224 por hijo. El 20% restante queda sujeto a la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizó en septiembre y alcanza el mismo valor de referencia de $154.031.

Para las titulares de AUE, además, puede corresponder la Tarjeta Alimentar por $72.250 y el Complemento Leche cuando se cumplen las condiciones del Plan 1.000 Días.

Con los valores de septiembre, el esquema puede alcanzar $253.572 en mano cuando se toma el 80% de la AUH más ambos adicionales: $123.223,99 de asignación, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $58.098 del Plan 1.000 Días.

Cuánto se cobra con la retención del 20%

El mecanismo de la AUH contempla que ANSES pague mensualmente el 80% del valor de la asignación y retenga el 20% restante. Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente cuando se presenta la Libreta y se acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas.

En septiembre, sobre una AUH total de $154.031, el 20% retenido representa $30.806 por hijo. Esto es importante al calcular cuánto dinero recibe una familia en septiembre.

Los $154.031 corresponden al valor total de la prestación, pero no representan el número que llega a la cuenta bancaria todos los meses.

Qué pasa si tenés dos o más hijos

La cantidad de hijos modifica principalmente el valor de la Tarjeta Alimentar y también puede aumentar el monto del Complemento Leche si más de un menor cumple con la condición de edad. Para una familia con dos hijos alcanzados por la AUH, la prestación mensual directa ronda los $246.448, considerando el 80% de la asignación para cada menor. A eso se agregan $113.299 de Tarjeta Alimentar, por lo que el ingreso conjunto llega a unos $359.747 antes de incorporar otros conceptos que pudieran corresponder.

Con tres hijos, la AUH en mano alcanza los $369.672 y la Tarjeta Alimentar asciende a $149.425, con un total de $519.097.

La Tarjeta Alimentar tiene un tope para familias con tres o más hijos, por lo que no aumenta indefinidamente a medida que crece la cantidad de menores. El Complemento Leche se determina según la cantidad de niños que se encuentren dentro del rango establecido por el Plan 1.000 Días.