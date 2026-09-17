Incendio de gran magnitud en Sarandí afecta la visibilidad en la Autopista Buenos Aires - La Plata
El fuego comenzó cerca del arroyo, en un sector con residuos. El operativo reúne dotaciones de Avellaneda y podría sumar apoyo de Lanús o Quilmes.
Un incendio de importantes dimensiones se desató este miércoles por la noche en un sector cercano al arroyo Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, y movilizó a varias dotaciones de bomberos.
Las primeras versiones indican que el fuego se habría iniciado pasadas las 20 en un descampado detrás del Mercado Frutihortícola Abasto XXI, ubicado al costado del Acceso Sudeste, la Autopista que une Buenos Aires con la Plata, en la zona de Sarandí. A pocas cuadras del Alto Avellaneda Shopping. Habría ocurrido pasadas las 21.
Puntualmente en el ecopunto, donde funcionaba un basural con distintos tipos de residuos. El fuego fue tan grande que algunos usuarios subieron en las redes videos filmados desde el centro de Avellaneda donde se observaban llamas de gran tamaño.
El incendio generó además una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona sur del conurbano. La presencia de humo afectó la visibilidad para quienes circulaban por la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Los primeros equipos de bomberos comenzaron a trabajar sobre el foco durante la tarde del miércoles, poco después de que se iniciara el incendio. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento complicó el operativo y favoreció la propagación de las llamas sobre los residuos acumulados.
Frente a esta situación, pidieron que se enviara una autobomba adicional, según la información recogida. Con el paso de las horas, el despliegue sumó unidades de distintos cuarteles de Villa Domínico, Wilde y Sarandí. No se descarta que también intervengan dotaciones de Lanús y Quilmes para colaborar con el abastecimiento de agua de las autobombas.
Por lo pronto se desconocen las causas que produjeron el incendio, aunque se presume que fue de manera intencional. Según contaron en La Mira Radio, el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos acumulados en el lugar. El fuego arrancó allí, pero se dispersó rápidamente hacia la zona de depósitos del mercado de frutos donde se encuentran camiones contenedores.
El lugar donde se desató el incendio es cercano al mercado concentrado de hortalizas, frutas y verduras de grandes dimensiones que abastece a todo el partido de la zona Sur.
Por la magnitud del incendio, los operativos podrían extenderse hasta la jornada del jueves. El objetivo principal es contener el fuego, apagar los sectores activos y revisar el terreno para prevenir nuevos focos una vez que disminuya la intensidad de las llamas.
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