Incendio de gran magnitud en Sarandí afecta la visibilidad en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Frente a esta situación, pidieron que se enviara una autobomba adicional, según la información recogida. Con el paso de las horas, el despliegue sumó unidades de distintos cuarteles de Villa Domínico, Wilde y Sarandí. No se descarta que también intervengan dotaciones de Lanús y Quilmes para colaborar con el abastecimiento de agua de las autobombas.

El incendio generó además una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona sur del conurbano.

Por lo pronto se desconocen las causas que produjeron el incendio, aunque se presume que fue de manera intencional. Según contaron en La Mira Radio, el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos acumulados en el lugar. El fuego arrancó allí, pero se dispersó rápidamente hacia la zona de depósitos del mercado de frutos donde se encuentran camiones contenedores.

El lugar donde se desató el incendio es cercano al mercado concentrado de hortalizas, frutas y verduras de grandes dimensiones que abastece a todo el partido de la zona Sur.

Por la magnitud del incendio, los operativos podrían extenderse hasta la jornada del jueves. El objetivo principal es contener el fuego, apagar los sectores activos y revisar el terreno para prevenir nuevos focos una vez que disminuya la intensidad de las llamas.