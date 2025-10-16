Aumentan las tarifas de colectivos en el AMBA desde noviembre: a cuánto sube la mínima

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito también aplicarán un aumento del 4,1%. Así, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) pasará de $546,54 a $568,91; los tramos de 3 a 6 kilómetros costarán $633,81; los de 6 a 12 kilómetros, $682,64; y los de 12 a 27 kilómetros, $731,51. Entre las líneas afectadas figuran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

El aumento de noviembre se suma a los ajustes recientes en otros medios de transporte. Desde octubre también se incrementaron las tarifas del subte y el premetro: el pasaje de subte cuesta actualmente $1.157,59, mientras que el del premetro asciende a $405,15. De este modo, la tendencia de actualización mensual de los servicios públicos continúa marcando el ritmo del costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde cada punto de inflación se traslada directamente a los bolsillos de los pasajeros.