Impactante choque entre un camión y un colectivo en General Rodríguez: al menos 10 heridos

El hecho generó preocupación entre los vecinos y usuarios habituales de la Ruta 7, quienes destacaron la peligrosidad de la zona debido al flujo de transporte pesado y el tránsito intenso en horas pico. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando los motivos del choque y evaluando las condiciones del colectivo y del camión implicado.

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles adicionales sobre el estado de salud de los heridos y los avances en la investigación judicial, mientras la comunidad local sigue conmocionada por el violento impacto que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.