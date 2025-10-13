Impactante choque entre un camión y un colectivo en General Rodríguez: al menos 10 heridos
El accidente ocurrió a primera hora de este lunes sobre la Ruta 7 y la calle Saavedra. Tres de los pasajeros fueron trasladados a hospitales locales-
En la madrugada de este lunes, un colectivo volcó tras chocar contra un camión en pleno centro de General Rodríguez, dejando un saldo de al menos 10 personas heridas. El incidente se registró alrededor de las 5 de la mañana sobre el boulevard Bernardo de Irigoyen (Ruta 7) y la calle Saavedra.
Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque tres pasajeros debieron ser trasladados por ambulancias del SAME al hospital Vicente López y Planes para recibir atención médica. Los demás viajaban con golpes leves y se encontraban fuera de peligro.
El colectivo involucrado, interno 705 de Transportes La Perlita, impactó de atrás contra un camión estacionado, según los primeros reportes. El conductor del colectivo, de 35 años y domiciliado en Francisco Álvarez, fue imputado por el delito de “lesiones culposas” mientras la causa quedó en manos de la UFI Nº 9, a cargo del Dr. Gastón Porta.
En el lugar del accidente trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios, personal de la comisaría 1º de General Rodríguez, agentes de Tránsito y Defensa Civil municipal, quienes colaboraron en la asistencia de los heridos y en el ordenamiento del tránsito que quedó interrumpido parcialmente durante la mañana.
El hecho generó preocupación entre los vecinos y usuarios habituales de la Ruta 7, quienes destacaron la peligrosidad de la zona debido al flujo de transporte pesado y el tránsito intenso en horas pico. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando los motivos del choque y evaluando las condiciones del colectivo y del camión implicado.
Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles adicionales sobre el estado de salud de los heridos y los avances en la investigación judicial, mientras la comunidad local sigue conmocionada por el violento impacto que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.
