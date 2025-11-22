Aumentó el ingreso de turistas a Mar del Plata por el fin de semana largo
El arribo masivo de turistas y el pronóstico climático favorable perfilan uno de los mejores fines de semana del año.
El fin de semana largo de cuatro días genera una fuerte expectativa turística en las principales regiones del país. Según datos preliminares, los niveles de reserva en alojamientos, junto con los registros de transporte terrestre y aéreo, anticipan un movimiento que podría superar al del año pasado. Los registros de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica muestran que el jueves la ocupación estaba en 73 % y continuaba en ascenso.
En tanto, los registros de tránsito confirman el movimiento: entre la noche del jueves y la mañana del viernes, por el peaje de Samborombón de la autovía 2 pasaron cerca de 2.500 autos por hora; en la ruta 11, por el peaje La Huella, se registraron 1.676 vehículos por hora en dirección a la costa.
Por otro lado, las empresas de transporte aumentaron los servicios: en la estación ferroautomotora se agregaron más de 50 micros adicionales para cubrir la demanda ampliada.
Este arranque es relevante tanto para el sector hotelero como para el gastronómico y de servicios. Una ocupación cercana al 75 % genera derrame económico en restaurantes, comercios y transporte. Además, el buen clima (con máximas previstas de hasta 22 °C el domingo y 25 °C el lunes) actúa como catalizador para prolongar la estadía y elevar el gasto promedio por turista.
Cabe destacar que la mayoría de las reservas proviene de personas que decidieron -o pudieron- tomarse un día adicional gracias al feriado del lunes por el Día de la Soberanía Nacional.
Por lo tanto, si esta tendencia se sostiene, el fin de semana podría consolidarse como uno de los mejores del año en materia turística para la ciudad.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó que la ocupación supera el 80% y que las familias tienen "más seguridad" para planificar. “Está superando todas las expectativas. El movimiento turístico se está dando en todo el país y particularmente en esta querida ciudad de Mar del Plata, donde el tiempo está acompañando", señaló Scioli.
