Aumentó el ingreso de turistas a Mar del Plata por el fin de semana largo

Por lo tanto, si esta tendencia se sostiene, el fin de semana podría consolidarse como uno de los mejores del año en materia turística para la ciudad.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó que la ocupación supera el 80% y que las familias tienen "más seguridad" para planificar. “Está superando todas las expectativas. El movimiento turístico se está dando en todo el país y particularmente en esta querida ciudad de Mar del Plata, donde el tiempo está acompañando", señaló Scioli.