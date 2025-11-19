Cómo estará el clima el fin de semana largo en Mar del Plata: la noticia que estaban esperando los turistas

De acuerdo con los datos meteorológicos, la ciudad tendrá temperaturas máximas cercanas a los 25 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en valores de dos dígitos, entre los 13 y 15 grados. Un combo perfecto para actividades recreativas sin el agobio del calor extremo, pero con el suficiente abrigo solar como para disfrutar la playa y los paseos costeros.