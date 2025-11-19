Cómo estará el clima el fin de semana largo en Mar del Plata: la noticia que estaban esperando los turistas
Se viene el último fin de semana extra largo y la ciudad de Mar del Plata se preparará para cuatros días con buen clima.
La ciudad de Mar del Plata se alista para recibir el fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, y lo hará con un escenario climático ideal para disfrutar al aire libre, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Todo indica que quienes elijan la ciudad como destino encontrarán condiciones agradables y jornadas estables, sin lluvias previstas por el momento.
De acuerdo con los datos meteorológicos, la ciudad tendrá temperaturas máximas cercanas a los 25 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en valores de dos dígitos, entre los 13 y 15 grados. Un combo perfecto para actividades recreativas sin el agobio del calor extremo, pero con el suficiente abrigo solar como para disfrutar la playa y los paseos costeros.
Mar del Plata: días de playa
El buen tiempo será un aliado para turistas y residentes: días templados, con mucha presencia de sol, ideales para caminar por la rambla, aprovechar la arena, visitar espacios verdes o recorrer atractivos turísticos sin interrupciones climáticas.
Si bien las condiciones pueden registrar pequeñas variaciones propias de la primavera, el panorama general anticipa un fin de semana estable y agradable, perfecto tanto para quienes llegan de otros puntos del país como para los marplatenses que buscan aprovechar los cuatro días de descanso.
Con uno de los últimos fines de semana largos del año por delante, Mar del Plata se prepara para recibir un importante movimiento turístico, acompañada por un clima que promete estar a la altura de las expectativas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario