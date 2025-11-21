Mar del Plata: balearon una casa y la única herida fue una beba de 18 meses

El sospechoso tendría un conflicto personal con la actual pareja de la madre de la nena, que vive en la casa con ellas.

La fiscal también pidió cualquier registro de las cámaras de seguridad de la zona, así como los testimonios de los ocupantes de la casa y de vecinos que puedan haber escuchado o visto algo.

Mientras tanto, fuentes del HIEMI informaron al sitio La Capital de Mar del Plata que la nena se encuentra fuera de peligro y es contenida por un equipo interdisciplinario.