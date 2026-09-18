Aumento en las multas de tránsito: cuál es la infracción que puede superar los 5 millones de pesos
El nuevo esquema de infracciones empezó a aplicarse sobre las actas labradas desde el 16 de agosto de 2026. Conocé los detalles.
El Gobierno de una provincia argentina aumentó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se usa para calcular las multas de en la provincia. La actualización llevó la UF de $500 a $600 y se empezó a aplicar a las actas de infracción vial labradas desde el 16 de agosto de 2026.
El incremento es del 20% y alcanza a las distintas categorías previstas por la normativa provincial. Entre las sanciones más altas están las relacionadas con la alcoholemia positiva: dependiendo de la cantidad de alcohol detectada, esta infracción puede llegar hasta los $6.600.000. La provincia en cuestión es Mendoza.
A cuánto se ajustó el valor de la Unidad Fija
La sanción que contempla el mayor costo económico dentro del territorio porteño es el exceso de velocidad extremo. Según establece la normativa vigente, aquellos conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora en cualquier vía de la Capital Federal se exponen a penalizaciones que van desde las 400 hasta las 4.000 Unidades Fijas. Con la cotización fijada en $1.173,08 por unidad, este último tramo tope representa un pago máximo de $4.692.320.
Qué faltas graves conllevan los montos más altos
La actualización tarifaria afecta al conjunto de faltas que se registran a diario mediante los radares fijos y los controles presenciales dispuestos por los agentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Las sanciones económicas vigentes para cada tipo de contravención se estructuran de la siguiente manera:
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Exceso de velocidad: entre $175.962 y $4.692.320
Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes: entre $175.962 y $2.346.160
Cruce de semáforo en luz roja: entre $351.924 y $1.759.620
Circular con la chapa patente adulterada, tapada o sin patente: $1.173.080
Transitar con la Verificación Técnica Vehicular vencida: $469.232
Circular sin la póliza de seguro obligatorio: $351.924
Estacionar en rampas para personas con movilidad reducida o espacios reservados: $351.924
Bloquear o estacionar en zonas no permitidas: $117.308
Enviar mensajes de texto al volante: $234.616
Facilitar el vehículo a un menor de edad: $234.616
Detenerse o invadir carriles exclusivos de colectivos o Metrobus: $142.498,50
No contar con el grabado de autopartes obligatorio: $142.498,50
Manipular o hablar por teléfono celular mientras se conduce: $117.308
No utilizar el cinturón de seguridad: $117.308
No respetar la velocidad mínima establecida: $82.115,60
Circular sin portar la licencia de conducir física o digital: $58.654
Circular con vidrios polarizados fuera de la norma establecida: $47.499,50
Cómo consultar las infracciones pendientes
También se puede completar el mismo procedimiento de consultar si se tienen multas o no en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se puede optar por las siguientes maneras:
- Online: ingresando al portal de Consulta de Infracciones de Tránsito y Scoring. Solo es necesario colocar el número de dominio del vehículo o el DNI del titular, completar el captcha y hacer clic en “Consultar”.
- Presencial: se puede asistir a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o a cualquier sede comunal, presentando el DNI del titular o la patente del vehículo.
- Vía WhatsApp: la Ciudad cuenta con un sistema de consulta a través de Boti, el chatbot oficial (+54 9 11 5050-0147). Al iniciar la conversación, se debe seleccionar la opción “Infracciones” y elegir si se desea buscar por DNI o patente. El sistema brindará la información actualizada, previa autorización del usuario.
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