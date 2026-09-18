Aumento en las multas de tránsito: cuál es la infracción que puede superar los 5 millones de pesos

A cuánto se ajustó el valor de la Unidad Fija

La sanción que contempla el mayor costo económico dentro del territorio porteño es el exceso de velocidad extremo. Según establece la normativa vigente, aquellos conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora en cualquier vía de la Capital Federal se exponen a penalizaciones que van desde las 400 hasta las 4.000 Unidades Fijas. Con la cotización fijada en $1.173,08 por unidad, este último tramo tope representa un pago máximo de $4.692.320.