El Gobierno acompaña la Ley 26.541 para que se traslade un feriado y haya fin de semana largo antes de octubre

Cómo se paga el feriado que validó el Gobierno

Los empleados de comercio tienen un aumento.

La modificación fue acordada entre la conducción de la FAECYS y las autoridades de la CAC, CAME y UDECA. El traslado se enmarca en la conmemoración oficial dispuesta por la Ley 26.541 y ya fue presentado a la Secretaría de Trabajo de la Nación para su formal aprobación.