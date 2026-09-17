El Gobierno acompaña la Ley 26.541 para que se traslade un feriado y haya fin de semana largo antes de octubre
Por un acuerdo gremial que respalda el Gobierno, miles de empleados mercantiles disfrutarán de un feriado extra en septiembre. Conocé cómo se paga.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias firmaron un acuerdo clave, elevado al Gobierno para su homologación. De esta forma, el feriado mercante pasará del sábado 26 al lunes 28 de septiembre, garantizando así un merecido fin de semana largo para todo el sector.
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Cómo se paga el feriado que validó el Gobierno
La modificación fue acordada entre la conducción de la FAECYS y las autoridades de la CAC, CAME y UDECA. El traslado se enmarca en la conmemoración oficial dispuesta por la Ley 26.541 y ya fue presentado a la Secretaría de Trabajo de la Nación para su formal aprobación.
Al tener estatus asimilable a un feriado nacional para el rubro, la jornada del lunes 28 de septiembre cuenta con estrictas condiciones de liquidación laboral:
- Día de descanso: si el empleado mercantil no presta servicios durante la fecha, cobrará su remuneración habitual sin sufrir ningún tipo de descuento salarial.
- Pago doble: si el trabajador asiste a cumplir con sus funciones cotidianas, percibirá una suma extra equivalente a un jornal, cobrando un 100% adicional sobre el valor de su día trabajado.
- Sin franco compensatorio: las partes firmantes dejaron asentado que el descanso de este lunes no podrá utilizarse para compensar el franco semanal regular del empleado.
El principal objetivo de esta reestructuración temporal es que todos los trabajadores del sector perciban efectivamente el reconocimiento correspondiente en su día, asegurando el disfrute del asueto y resguardando el poder adquisitivo frente a los empleadores que decidan abrir sus puertas.
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