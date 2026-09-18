El SMN emitió una alerta meteorológica por tormentón, nevada y viento
El Servicio Meteorológico Nacional renovó este viernes una nueva alerta meteorológica de nivel amarillo que afectará a ocho provincias de todo el país.
Para la jornada de este viernes 18 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un alerta meteorológico ara distintas regiones del territorio nacional. Las advertencias de nivel amarillo incluyen la llegada de tormentón, nevadas intensas y ráfagas de viento que podrían complicar las actividades al aire libre.
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Las provincias afectadas por la alerta por tormentas, nevadas y viento
De acuerdo al reporte oficial emitido por el organismo, las malas condiciones climáticas se dividirán en tres grandes fenómenos meteorológicos que impactarán en diferentes sectores de la Argentina durante toda la jornada:
- Tormentas: rige una advertencia de nivel amarillo para el noreste del país, afectando directamente a las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa.
- Nevadas: se esperan intensas precipitaciones en forma de nieve en la zona cordillerana, abarcando específicamente a Catamarca, La Rioja y San Juan.
- Viento: la región patagónica sufrirá fuertes ráfagas, con alertas amarillas vigentes para los territorios de Chubut y Santa Cruz.
Ante la inminente llegada de estos fenómenos, las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse en los domicilios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
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