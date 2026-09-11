VTV y multas de tránsito: cómo quedan los valores en septiembre de 2026
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Cuánto cuestan las multas en CABA en septiembre 2026
En la Ciudad de Buenos Aires, el valor de las multas se determina en Unidades Fijas (UF) que actualizan de acuerdo con el precio del litro de nafta premium en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA).
En territorio porteño, la UF pasó de $949 a $1.173 y se mantendrá así hasta el 1° de marzo de 2027. En la provincia, pasó de $2.271 a $2.281 y quedará vigente hasta fines de octubre.
- Exceso de velocidad: desde $175.962 hasta $4.692.320
- Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $175.962 hasta $2.346.160
- Cruzar un semáforo en rojo: desde $351.924 hasta $1.759.620
- Circular sin patente o con la misma adulterada: $1.173.080
- Circular sin VTV: $469.232
- Circular sin seguro: $351.924
- Estacionar en un lugar indebido: $117.308
Cuánto cuesta la VTV en septiembre de 2026
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV cuesta $96.968,19 para vehículos particulares y $36.459,72 para motovehículos, valores vigentes desde el último ajuste de abril.
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