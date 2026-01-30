Avances alentadores en la salud de Bastian: logró pasar varias horas sin respirador
La mamá del nene que sufrió un grave accidente en Pinamar detalló que los médicos comenzaron a retirar de forma progresiva la asistencia respiratoria.
A casi tres semanas del grave accidente ocurrido en Pinamar, se conocieron nuevas novedades sobre el estado de salud de Bastian que llevaron un poco de alivio a su entorno y a quienes siguen de cerca su evolución. A través de sus redes sociales, la mamá del nene comunicó que los médicos iniciaron un proceso gradual para retirarle el respirador, un paso que fue interpretado como una señal positiva dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.
Según explicó en su mensaje, durante la jornada del día anterior Bastian logró permanecer sin asistencia respiratoria desde la mañana hasta la tarde. Este avance permitió evaluar su respuesta de manera favorable, aunque por la noche los profesionales decidieron volver a conectarlo al respirador para que pudiera descansar mejor y no forzar su organismo.
La estrategia médica apunta a avanzar con cautela, priorizando la estabilidad del menor y evitando cualquier retroceso. El mensaje publicado por su mamá estuvo cargado de emoción y esperanza. “Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió en una historia de Instagram, acompañando las palabras con un pedido de fuerza y acompañamiento para atravesar este momento complejo.
El duro accidente que sufrió Bastian en Pinamar
Bastian sufrió el accidente el pasado 12 de enero y, desde entonces, permanece internado bajo cuidados intensivos. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia a un hospital de Pinamar, donde debió someterse a dos cirugías iniciales debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, ante la complejidad del cuadro, los médicos resolvieron su traslado inmediato en un helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, un centro de mayor complejidad preparado para este tipo de casos.
En ese hospital, el nene fue intervenido quirúrgicamente en nuevas oportunidades y permanece bajo un seguimiento constante por parte de un equipo multidisciplinario. Cada pequeño avance es celebrado con cautela, conscientes de que el proceso de recuperación será largo y demandará tiempo, paciencia y cuidados permanentes. Mientras tanto, la familia continúa informando cada novedad con la esperanza de que los progresos se consoliden y permitan, poco a poco, dejar atrás los momentos más críticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario