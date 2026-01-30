Avances alentadores en la salud de Bastian: logró pasar varias horas sin respirador

A casi tres semanas del grave accidente ocurrido en Pinamar, se conocieron nuevas novedades sobre el estado de salud de Bastian que llevaron un poco de alivio a su entorno y a quienes siguen de cerca su evolución. A través de sus redes sociales, la mamá del nene comunicó que los médicos iniciaron un proceso gradual para retirarle el respirador, un paso que fue interpretado como una señal positiva dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.