La emoción de Lola Índigo por recibir una camiseta de la Selección Argentina

Esté domingo, desde Pinamar, Lola Índigo fue una de las grandes invitadas internacionales del stream de La Casa, Tres en una, en su edición especial de verano y dejó una huella imborrable en la audiencia. La artista española se mostró distendida, cercana y visiblemente feliz de compartir el espacio con los conductores y el público argentino, en una charla atravesada por la música, el cariño y la complicidad.