Caso Bastián Jerez: inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense tras confirmarse que ambos conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación de los conductores involucrados en el accidente en el que resultó gravemente herido Bastian Jerez.
La medida alcanza a quienes conducían una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo UTV, y fue adoptada luego de que ambos dieran positivo en los controles de alcoholemia.
Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Naomi Flores, de 24 años, y Manuel Molinari, quienes quedaron inhabilitados para conducir tras confirmarse los resultados de los tests.
Pinamar: se conocieron los resultados del test toxicológico al padre de Bastian Jerez y a los conductores
En el marco de la investigación por el choque entre un UTV y una camioneta Amarok en Pinamar, en las últimas horas se conocieron los resultados de los exámenes toxicológicas realizados a los conductores y al padre de Bastian Jerez, el nene que sigue internado en grave estado producto del incidente.
Los datos resultan de enorme relevancia para el caso en materia penal. Hasta el momento, Noami Quiróz, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastian, Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, y Maximiliano Jerez, padre del nene, están imputados por lesiones culposas agravadas.
Luego de que se informara que Quirós y Molinari dieron positivo en el test de alcoholemia, no así el padre del niño, quien dio negativo, en las últimas horas se confirmó que no se detectaron drogas ni estupefacientes en los análisis de sangre practicados en el marco del expediente judicial a los tres imputados.
"Los peritos descartaron, en principio, la existencia de estupefacientes en los tres mayores sometidos a los estudios", informó el periodista Leo García en El Diario, por C5N.
Fuentes de la investigación detallaron que Maximiliano Jerez dio negativo tanto en el test de alcoholemia como en el de toxicología, con el que se probó que no consumió sustantivas de ese tipo mientras estuvo a cargo de su hijo en el UTV que colisionó con una Amarok el 12 de enero pasado en los médanos de Pinamar.
Por el contrario, el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, tenía 0,25 de alcohol por litro en sangre (g/l) y 0% con respecto a sustancias tóxicas.
Mientras tanto, Naomi Quiróz, de 24 años, quien manejaba el UTV en el que viajaba Bastian al momento de la colisión, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro en sangre, según se confirmó en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores con presencia de peritos oficiales y de parte.
Las pericias permitieron confirmar que la conductora tenía una mayor graduación de alcohol en sangre que la del empresario. A nivel penal, este dato se toma como un agravante en los delitos culposos cometidos mediante la conducción de vehículos.
Mientras la investigación avanza, Bastian, de ocho años, sigue internado en grave estado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde el sábado tuvo que ser sometido a una sexta cirugía en la cual los médicos le realizaron una fijación cervical y luego una traqueostomía. Los procedimientos responden lesiones severas que sufrió en el cerebro y la columna cervical.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario