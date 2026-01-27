Caso Bastián Jerez: inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia

Los datos resultan de enorme relevancia para el caso en materia penal. Hasta el momento, Noami Quiróz, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastian, Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, y Maximiliano Jerez, padre del nene, están imputados por lesiones culposas agravadas.

Luego de que se informara que Quirós y Molinari dieron positivo en el test de alcoholemia, no así el padre del niño, quien dio negativo, en las últimas horas se confirmó que no se detectaron drogas ni estupefacientes en los análisis de sangre practicados en el marco del expediente judicial a los tres imputados.

"Los peritos descartaron, en principio, la existencia de estupefacientes en los tres mayores sometidos a los estudios", informó el periodista Leo García en El Diario, por C5N.

Fuentes de la investigación detallaron que Maximiliano Jerez dio negativo tanto en el test de alcoholemia como en el de toxicología, con el que se probó que no consumió sustantivas de ese tipo mientras estuvo a cargo de su hijo en el UTV que colisionó con una Amarok el 12 de enero pasado en los médanos de Pinamar.

Por el contrario, el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, tenía 0,25 de alcohol por litro en sangre (g/l) y 0% con respecto a sustancias tóxicas.

Mientras tanto, Naomi Quiróz, de 24 años, quien manejaba el UTV en el que viajaba Bastian al momento de la colisión, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro en sangre, según se confirmó en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores con presencia de peritos oficiales y de parte.

Las pericias permitieron confirmar que la conductora tenía una mayor graduación de alcohol en sangre que la del empresario. A nivel penal, este dato se toma como un agravante en los delitos culposos cometidos mediante la conducción de vehículos.

Mientras la investigación avanza, Bastian, de ocho años, sigue internado en grave estado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde el sábado tuvo que ser sometido a una sexta cirugía en la cual los médicos le realizaron una fijación cervical y luego una traqueostomía. Los procedimientos responden lesiones severas que sufrió en el cerebro y la columna cervical.