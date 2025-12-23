Avanza la investigación por la tragedia en Bahiense del Norte: allanaron la casa de Leandro Ginóbili

En ese contexto, el fiscal Aguilar, titular de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, avanzó con imputaciones para determinar responsabilidades penales. Leandro Ginóbili es uno de los tres imputados en la causa y enfrenta cargos por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.

Desde la fiscalía explicaron que el análisis del celular busca reconstruir decisiones, comunicaciones y eventuales omisiones posteriores a la tragedia, elementos que podrían resultar determinantes para el avance de la investigación. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Mientras tanto, el secuestro del teléfono marca un nuevo capítulo en una investigación sensible que todavía genera profundo dolor en la comunidad bahiense y mantiene en vilo a las familias de las víctimas, a la espera de respuestas judiciales concretas.