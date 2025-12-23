Avanza la investigación por la tragedia en Bahiense del Norte: allanaron la casa de Leandro Ginóbili
Por orden del fiscal, la Policía secuestró el celular del hermano de Manu Ginóbili, imputado por el derrumbe ocurrido durante el temporal de diciembre de 2023 que dejó 13 víctimas fatales.
La causa judicial que investiga la tragedia ocurrida en el Club Bahiense del Norte sumó en las últimas horas una medida clave. Por disposición del fiscal Cristian Aguilar, se allanó el domicilio de Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y expresidente de la institución, y se procedió al secuestro de su teléfono celular.
El objetivo es analizar las comunicaciones mantenidas en las horas posteriores al derrumbe que causó la muerte de 13 personas. La diligencia fue realizada por personal policial en una vivienda ubicada sobre la calle Patricios al 200, en Bahía Blanca.
Según trascendió, la medida se llevó adelante tras una serie de testimoniales incorporadas recientemente al expediente, que habrían señalado la posible existencia de información relevante en el dispositivo incautado. Desde la investigación confirmaron que se trató de “una orden de presentación con allanamiento en subsidio”, ejecutada sin incidentes y con colaboración de la defensa.
Leandro Ginóbili era presidente del Club Bahiense del Norte en diciembre de 2023, cuando un violento temporal azotó la ciudad con ráfagas de viento que alcanzaron los 140 kilómetros por hora. Durante ese fenómeno climático extremo, se produjo el colapso de una estructura dentro del club, donde se desarrollaba una exhibición de patín. El derrumbe provocó una de las tragedias más graves en la historia reciente de Bahía Blanca, con 13 personas fallecidas y decenas de heridos.
El impacto del temporal fue devastador para toda la ciudad. Además de la tragedia en el club, el fenómeno destruyó barrios enteros, derribó alrededor de 14.000 árboles, dañó más de 150 escuelas, afectó a unas 10.000 viviendas y obligó a evacuar a al menos 350 personas. La magnitud del desastre llevó incluso a que el presidente Javier Milei y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri se trasladaran a la zona para evaluar la situación.
En ese contexto, el fiscal Aguilar, titular de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, avanzó con imputaciones para determinar responsabilidades penales. Leandro Ginóbili es uno de los tres imputados en la causa y enfrenta cargos por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.
Desde la fiscalía explicaron que el análisis del celular busca reconstruir decisiones, comunicaciones y eventuales omisiones posteriores a la tragedia, elementos que podrían resultar determinantes para el avance de la investigación. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Mientras tanto, el secuestro del teléfono marca un nuevo capítulo en una investigación sensible que todavía genera profundo dolor en la comunidad bahiense y mantiene en vilo a las familias de las víctimas, a la espera de respuestas judiciales concretas.
