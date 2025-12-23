La angustia de un nene ante un robo en una plaza de Córdoba: "¡Nooo, nooo, mi bici!"

robo cordoba 1

Esa captura comenzó a circular en grupos de WhatsApp del barrio como una forma de alerta y colaboración comunitaria, con la intención de identificar al autor del robo y aportar información a la policía. La iniciativa vecinal volvió a poner en evidencia el rol activo que muchas comunidades asumen frente a hechos de inseguridad, ante la necesidad de proteger a los más chicos.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del menor afectado ni se confirmó si la bicicleta fue recuperada. Tampoco se informó si el delincuente fue identificado formalmente por las autoridades. Mientras avanza la investigación, el episodio dejó una fuerte marca en el barrio y reavivó el debate sobre la seguridad en plazas y espacios públicos, especialmente cuando se trata de niños que solo buscaban disfrutar de una tarde de juego.