La angustia de un nene ante un robo en una plaza de Córdoba: "¡Nooo, nooo, mi bici!"
Un delincuente abordó a un grupo de chicos que jugaban en un espacio verde y escapó tras robar una bicicleta. El llanto desesperado del menor conmovió a todos.
Un hecho de inseguridad ocurrido en una plaza del barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, provocó conmoción y tristeza al quedar registrado en un video que rápidamente se viralizó. Un nene que jugaba junto a sus amigos fue víctima de un robo cuando un delincuente lo sorprendió y le arrebató su bicicleta, desatando una escena de profunda angustia que quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona.
El episodio tuvo lugar el domingo alrededor de las 19:30, en un espacio verde ubicado entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez. En ese lugar, varios chicos disfrutaban de la tarde cuando fueron abordados de manera sorpresiva por un ladrón. Con un movimiento rápido y violento, el delincuente tomó la bicicleta de uno de los menores y escapó del lugar pedaleando a toda velocidad.
Si bien el momento exacto del robo no quedó dentro del encuadre principal de la cámara, el registro audiovisual captó lo más desgarrador de la escena: el llanto desconsolado del nene y sus gritos desesperados mientras veía cómo el ladrón se alejaba. En el video se escucha claramente su súplica: “¡Nooo, nooo, mi bici! ¡Eyyy, mi bici nooo!”, seguida de un llanto que se quiebra y refleja la impotencia del momento.
La crudeza del audio fue lo que más impactó a quienes vieron las imágenes. Vecinos y usuarios en redes sociales manifestaron su indignación no solo por el robo, sino por el daño emocional provocado a un menor en un espacio que debería ser seguro y de recreación.
Tras el hecho, la comunidad del barrio reaccionó de manera inmediata. Vecinos comenzaron a revisar cámaras de seguridad de viviendas cercanas con el objetivo de reconstruir el recorrido del delincuente. En una de las grabaciones, el sospechoso quedó filmado de frente, lo que permitió obtener una imagen clara de su rostro.
Esa captura comenzó a circular en grupos de WhatsApp del barrio como una forma de alerta y colaboración comunitaria, con la intención de identificar al autor del robo y aportar información a la policía. La iniciativa vecinal volvió a poner en evidencia el rol activo que muchas comunidades asumen frente a hechos de inseguridad, ante la necesidad de proteger a los más chicos.
Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del menor afectado ni se confirmó si la bicicleta fue recuperada. Tampoco se informó si el delincuente fue identificado formalmente por las autoridades. Mientras avanza la investigación, el episodio dejó una fuerte marca en el barrio y reavivó el debate sobre la seguridad en plazas y espacios públicos, especialmente cuando se trata de niños que solo buscaban disfrutar de una tarde de juego.
