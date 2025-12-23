Expectativa por el asueto del 26 de diciembre 2025: ¿hay fin de semana largo por Navidad?
Cómo quedará el calendario de feriados para los próximos días a nivel nacional. Todos los detalles.
A horas de que empiecen los festejos por Navidad, persiste la duda respecto a qué pasará el viernes 26 de diciembre y si este día será considerado como un feriado puente o asueto, otorgando así un nuevo fin de semana largo.
Este 2025, el 24 de diciembre, cuando se celebra Nochebuena, caerá miércoles y será un día laborable para todos los trabajadores del país con una única excepción: aquellos que se desempeñen en la administración pública nacional.
A mediados de este mes, el Gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 883/2025 publicado en el Boletín Oficial, estableció que los días 24 y 31 de diciembre no habrá actividad para los trabajadores estatales nacionales. Este asueto no alcanza a bancos ni entidades financieras.
¿Es feriado el 26 de diciembre?
Más allá de estos asuetos, el calendario oficial de feriados 2025 ya contempla dos fechas clave para todos los trabajadores del país: el 25 de diciembre de 2025, por Navidad, y el 1° de enero de 2026, por Año Nuevo. Ambos días, que este año caen jueves, están consideradas feriados nacionales y rigen de manera general, tanto para el sector público como para el privado.
Sin embargo, el viernes 26 de diciembre no fue declarado feriado ni asueto a nivel nacional, por lo que las actividades laborales se retomarán con normalidad.
En Año Nuevo tampoco habrá un descanso extendido, ya que el viernes 2 tampoco fue declarado feriado ni asueto.
En Buenos Aires, Tucumán y Jujuy sí habrá asueto el 26 de diciembre
Algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán sí podrán gozar de otro fin de semana largo, aunque la medida no alcanza a todos los trabajadores.
El Gobierno bonaerense decidió “declarar asueto administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025”.
Sin embargo, el asueto no incluye a personal de Policía Bonaerense, ciertos organismos, hospitales y seguridad vial. Tampoco alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, según informó La Gaceta.
El Jujuy, el Gobierno provincial dispuso que las jornadas del viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026 sean asueto para la Administración Pública Provincial. Aclararon que los días miércoles 24 y 31 la actividad será normal.
Calendario de feriados en 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
