Expectativa por el asueto del 26 de diciembre 2025: ¿hay fin de semana largo por Navidad?

En Año Nuevo tampoco habrá un descanso extendido, ya que el viernes 2 tampoco fue declarado feriado ni asueto.

En Buenos Aires, Tucumán y Jujuy sí habrá asueto el 26 de diciembre

Algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán sí podrán gozar de otro fin de semana largo, aunque la medida no alcanza a todos los trabajadores.

El Gobierno bonaerense decidió “declarar asueto administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025”.

Sin embargo, el asueto no incluye a personal de Policía Bonaerense, ciertos organismos, hospitales y seguridad vial. Tampoco alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras.

asueto 26 de diciembre provincia buenos aires

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, según informó La Gaceta.

El Jujuy, el Gobierno provincial dispuso que las jornadas del viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026 sean asueto para la Administración Pública Provincial. Aclararon que los días miércoles 24 y 31 la actividad será normal.

Calendario de feriados en 2026

Feriados inamovibles 2026

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.