Avanza la Tormenta de Santa Rosa y el AMBA se suma a las alertas por lluvias: informe del clima del SMN

En la zona central comenzó a nublarse desde muy temprano este sábado y se espera que a más tardar hacia la noche comiencen vientos fuertes y las lluvias de la temida tormenta.

lluvias buenos aires.jpg Lluvias en la zona del AMBA.

Se complicó la zona del AMBA CON LAS LLUVIAS

Desde este sábado por la noche y al menos hasta el lunes al mediodía la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, como en todo el resto del territorio bonaerense, están en zona de peligro por las lluvias fuertes con posible caída de granizo.

Recién a partir del lunes comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en la zona del AMBA, pero se esperan chaparrones fuertes durante poco más de dos días. La Tormenta de Santa Rosa será pasado recién pasado el mediodía del primer día de septiembre.

Para las próximas horas en Capital y alrededores se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el SMN.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

temporal vera santa fe Se esperan lluvias fuertes.