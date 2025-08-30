Avanza la Tormenta de Santa Rosa y el AMBA se suma a las alertas por lluvias: informe del clima del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional sumó a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano a las alertas amarillas por lluvias fuertes.
La Tormenta de Santa Rosa ya está afectado a varias zonas del país, que están bajo alerta amarilla o naranja por lluvias fuertes en este sábado y la situación tenderá a complicarse aun más con el correr de las horas de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, el organismo oficial sumó a la zona del AMBA para las alertas amarillas, con doble peligro porque serán para el domingo y continuarán durante la jornada del lunes, el primer día del mes de septiembre.
Avanza la tormenta de Santa Rosa
En la zona norte del país ya comenzaron las lluvias fuertes, provocando inundaciones importantes sobre todo en la zona de los campos, afectando a los caminos rurales.
En la zona central comenzó a nublarse desde muy temprano este sábado y se espera que a más tardar hacia la noche comiencen vientos fuertes y las lluvias de la temida tormenta.
Se complicó la zona del AMBA CON LAS LLUVIAS
Desde este sábado por la noche y al menos hasta el lunes al mediodía la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, como en todo el resto del territorio bonaerense, están en zona de peligro por las lluvias fuertes con posible caída de granizo.
Recién a partir del lunes comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en la zona del AMBA, pero se esperan chaparrones fuertes durante poco más de dos días. La Tormenta de Santa Rosa será pasado recién pasado el mediodía del primer día de septiembre.
Para las próximas horas en Capital y alrededores se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
