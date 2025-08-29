Mucha preocupación por la Tormenta de Santa Rosa: una por una las alertas por lluvias de este sábado

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Bajo alerta naranja están las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza.

Buenos Aires (zona noroeste)

Río Negro (zona noroeste)

Neuquén (toda la provincia)

La Pampa (toda la provincia)

La Rioja (media provincia)

San Luis (toda la provincia)

San Juan (casi toda la provincia)

Santa Fe (casi toda la provincia)

Córdoba (casi toda la provincia)

Catamarca (Capital y alrededores)

image

Qué significan las alertas amarillas y naranjas

Los niveles amarillos y naranjas implican que las tormentas pueden ser fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas intensas y ocasional granizo. Desde el SMN recomiendan extremar precauciones, evitar circular en zonas anegadas y mantenerse informado por los canales oficiales.

La tormenta que cada año se asocia con la festividad de Santa Rosa de Lima vuelve a hacerse presente en el calendario. Aunque no siempre coincide con exactitud en la fecha, este 2025 lo hace de manera marcada, con condiciones de inestabilidad que abarcan a gran parte del territorio nacional.

LLUVIAS RELAMPAGOS Lluvias en el AMBA.

De esta manera, el último fin de semana de agosto estará signado por el mal tiempo, que podría traer complicaciones en rutas y zonas urbanas de las provincias afectadas.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias al AMBA y otras zonas del país.

El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.

El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.