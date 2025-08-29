Mucha preocupación por la Tormenta de Santa Rosa: una por una las alertas por lluvias de este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias fuertes y granizo para la jornada de este sábado. Qué pasará en el AMBA.
La Tormenta de Santa Rosa llegará en tiempo y forma en gran parte del país este sábado 30 de agosto de 2025, con lluvias fuertes, con posible caída de granizo, provocando que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita varias alertas amarillas y naranjas.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se esperan lluvias a partir de la tarde-noche y lo peor de la tormenta de Santa Rosa llegará el domingo a la zona del AMBA.
Tormenta de Santa Rosa: las alertas del sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su informe y emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes con posible caída de granizo en coincidencia con la tradicional llegada de la Tormenta de Santa Rosa.
Según el organismo, este sábado 30 de agosto de 2025 estarán bajo alerta amarilla las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Catamarca y La Rioja.
Bajo alerta naranja están las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza.
- Buenos Aires (zona noroeste)
- Río Negro (zona noroeste)
- Neuquén (toda la provincia)
- La Pampa (toda la provincia)
- La Rioja (media provincia)
- San Luis (toda la provincia)
- San Juan (casi toda la provincia)
- Santa Fe (casi toda la provincia)
- Córdoba (casi toda la provincia)
- Catamarca (Capital y alrededores)
Qué significan las alertas amarillas y naranjas
Los niveles amarillos y naranjas implican que las tormentas pueden ser fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas intensas y ocasional granizo. Desde el SMN recomiendan extremar precauciones, evitar circular en zonas anegadas y mantenerse informado por los canales oficiales.
La tormenta que cada año se asocia con la festividad de Santa Rosa de Lima vuelve a hacerse presente en el calendario. Aunque no siempre coincide con exactitud en la fecha, este 2025 lo hace de manera marcada, con condiciones de inestabilidad que abarcan a gran parte del territorio nacional.
De esta manera, el último fin de semana de agosto estará signado por el mal tiempo, que podría traer complicaciones en rutas y zonas urbanas de las provincias afectadas.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.
El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.
