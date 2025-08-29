Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: a qué hora se espera la Tormenta de Santa Rosa

frio ciclogenesis Frío y lluvias en Buenos Aires.

La tradición de la tormenta de Santa Rosa

Cada año, cinco días antes o cinco días después del 30 de agosto, suele darse un evento de mal tiempo que la cultura popular bautizó como la “Tormenta de Santa Rosa”. Si bien no se trata de un fenómeno fijo ni garantizado, la estadística muestra que en esta época del año las probabilidades de tormenta son más altas por el cambio de estación.

Mapa en vivo de las lluvias del sábado