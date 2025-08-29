Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: a qué hora se espera la Tormenta de Santa Rosa
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este 30 de agosto en el AMBA: puede haber chaparrones fuertes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, el fenómeno climático que, según la tradición popular, aparece todos los años alrededor del 30 de agosto, con lluvias fuertes y posible caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que durante este sábado se esperan lluvias y tormentas en la Ciudad y el conurbano, en coincidencia con la fecha que los argentinos relacionan con el temporal que precede a la festividad de Santa Rosa de Lima.
¿A qué hora puede llover en el AMBA?
De acuerdo a los pronósticos oficiales, las primeras precipitaciones podrían comenzar en la mañana del sábado 30 de agosto, con chaparrones aislados en distintos puntos del conurbano.
Sin embargo, los meteorólogos advierten que las lluvias más intensas llegarían entre la tarde y la noche, cuando no se descarta actividad eléctrica y ráfagas de viento.
La tradición de la tormenta de Santa Rosa
Cada año, cinco días antes o cinco días después del 30 de agosto, suele darse un evento de mal tiempo que la cultura popular bautizó como la “Tormenta de Santa Rosa”. Si bien no se trata de un fenómeno fijo ni garantizado, la estadística muestra que en esta época del año las probabilidades de tormenta son más altas por el cambio de estación.
Mapa en vivo de las lluvias del sábado
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario