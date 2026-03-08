Descubrí Chile: la playa paradisíaca que causa furor entre los mendocinos
Cada vez más mendocinos eligen un destino costero en el país vecino. Un pequeño pueblo pesquero que se transformó en una de las playas más visitadas.
Para quienes buscan turismo cerca de Mendoza, Argentina, Maitencillo se consolidó como uno de los destinos de Chile que más creció en popularidad en la última temporada. Este balneario chileno, cercano al Paso Cristo Redentor, pasó de ser un pequeño pueblo pesquero a convertirse en un punto muy visitado de la costa.
El lugar cuenta con siete playas diferentes, algunas ideales para descansar en familia y otras pensadas para deportes acuáticos como surf o kitesurf. La propuesta se completa con gastronomía marina, caminatas costeras y diversas actividades al aire libre, lo que impulsa el turismo desde Mendoza, Argentina hacia este destino.
Qué se puede hacer en Maitencillo
Elegir Maitencillo para hacer turismo en Chile significa encontrar un balneario de la costa chilena con playas, naturaleza, deportes y gastronomía durante todo el año. El destino ofrece distintas actividades para hacer en Maitencillo, ideales tanto para descansar como para disfrutar del aire libre:
- Disfrutar de siete playas diferentes, cada una con características propias y pensadas para distintos tipos de visitantes.
- Practicar deportes acuáticos como surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en Playa El Abanico, uno de los puntos más elegidos por los aficionados.
- Tomar clases de surf en Maitencillo con instructores especializados y alquilar todo el equipamiento necesario.
- Vivir la experiencia del parapente en Playa Aguas Blancas, una actividad que permite apreciar desde el aire el paisaje de la costa de Chile.
- Recorrer los bosques de pinos y eucaliptus a través de circuitos de trekking y senderismo.
- Realizar mountain bike en los senderos naturales que rodean el balneario.
- Relajarse en playas familiares como Marbella y Pocitos, conocidas por su oleaje suave y ambientes tranquilos.
- Probar la gastronomía marina, con restaurantes que ofrecen pescados y mariscos frescos típicos de la región.
- Organizar escapadas a balnearios cercanos de Chile como Horcón, Quintero, Cachagua y Zapallar, ubicados a pocos kilómetros.
Dónde queda Maitencillo
Ubicado en la zona central de Chile, Maitencillo se consolida como un destino turístico cada vez más elegido por viajeros que buscan playas tranquilas y paisajes costeros. El balneario está a 183 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, a 70 kilómetros de Viña del Mar y a 15 kilómetros de Puchuncaví, mientras que desde Santiago de Chile se llega en poco más de dos horas.
Cómo llegar a Maitencillo
Existen varias formas de llegar a Maitencillo, uno de los balnearios de la costa de Chile más visitados. Desde Santiago se puede viajar en micro desde el terminal San Borja o ir en auto hasta la rotonda de Concón y continuar por la ruta F-30-E, bien señalizada. El tiempo de viaje desde Santiago es de unas dos horas, mientras que desde Viña del Mar el trayecto hasta Maitencillo demora cerca de una hora.
