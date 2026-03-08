Descubrí Chile: la playa paradisíaca que causa furor entre los mendocinos

Embed - Maitencillo, Chile @cabanaskarlarocha Hoy les traigo otra opción si quieren veranear en Chile: Maitencillo Te cuento que a mí me encanta porque las playas con más grandes, el mar con olas un poco más tranqui Las cabañas estuvieron hermosas y para mí tienen un re valor agregado que es la cercanía con la playa que es sumamente cómodo para no trasladar todos los bártulos, acá podés ir un rato, volver a almorzar (si tenés niños chicos es un gol) y seguir después En Maitencillo la mayoría son cabañas más rústicas de lo que les muestro en Concón que es más nuevo y moderno (a mí la onda casita playera me copa) y lo único para mejorar es que el día domingo amanecimos sin agua y llego cerca de las 15 peroooo Tabita que es la encargada nos ofreció ir a bañarnos en otra de las propiedades que tienen en alquiler Hay varios restos, nosotros fuimos a La Caleta y comimos unas clásicas machitas aunque debo decir que vengo más team ostión a la parmesana A dos cuadras de la cabaña está el Tottus y si vas en colectivo es a donde vas a llegar porque ahí paran los micros que te podés tomar en Viña. Si querés aprovechar para salir de compritas estás a dos horas de Santiago maso Conocían Maitencillo? #chile #turismochile #mendoza #mendozaargentina #maitencillochile #maitencillo #playaverano #veranos2025 #veranochile

@gitanasmendoza Maitencillo, Chile @cabanaskarlarocha Hoy les traigo otra opción si quieren veranear en Chile: Maitencillo Te cuento que a mí me encanta porque las playas con más grandes, el mar con olas un poco más tranqui Las cabañas estuvieron hermosas y para mí tienen un re valor agregado que es la cercanía con la playa que es sumamente cómodo para no trasladar todos los bártulos, acá podés ir un rato, volver a almorzar (si tenés niños chicos es un gol) y seguir después En Maitencillo la mayoría son cabañas más rústicas de lo que les muestro en Concón que es más nuevo y moderno (a mí la onda casita playera me copa) y lo único para mejorar es que el día domingo amanecimos sin agua y llego cerca de las 15 peroooo Tabita que es la encargada nos ofreció ir a bañarnos en otra de las propiedades que tienen en alquiler Hay varios restos, nosotros fuimos a La Caleta y comimos unas clásicas machitas aunque debo decir que vengo más team ostión a la parmesana A dos cuadras de la cabaña está el Tottus y si vas en colectivo es a donde vas a llegar porque ahí paran los micros que te podés tomar en Viña. Si querés aprovechar para salir de compritas estás a dos horas de Santiago maso Conocían Maitencillo? #chile #turismochile #mendoza #mendozaargentina #maitencillochile #maitencillo #playaverano #veranos2025 #veranochile sonido original - Mendoza Comida y Turismo