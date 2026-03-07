Victoria Villarruel fue a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y evitó su interna con el Gobierno: "Desviar la atención"
La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en Mendoza de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Al arribar al evento, la funcionaria afirmó que su presencia busca fundamentalmente "darle relevancia" a una celebración que simboliza décadas de trabajo en la consolidación de la marca país.
"Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos", subrayó ante la prensa local al ser consultada sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
En cuanto al clima de inestabilidad política que surge desde el entorno presidencial, Villarruel intentó dar por cerrado el tema al expresar: "De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino". La titular del Senado reiteró la necesidad de poner el foco en la importancia de la actividad vitivinícola para la economía regional. "Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia", sentenció al resaltar el valor del sector productivo.
En ese sentido, la funcionaria decidió no profundizar el conflicto público con el dirigente libertario Luis Petri, quien días atrás la había tildado de "golpista". Al ser preguntada por esas acusaciones, Villarruel respondió de manera contundente: "No voy a hablar de esa persona".
Lejos de mostrarse perturbada por las críticas provenientes del oficialismo, la vicepresidenta quiso poner fin al intercambio mediático y aseguró: "No estoy incómoda, me siento en casa". Sin embargo, dejó una advertencia sobre la seriedad de las descalificaciones en su contra. "Las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas", concluyó Villarruel, intentando clausurar la polémica para concentrarse en la agenda institucional de su visita a la provincia.
