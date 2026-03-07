Victoria Villarruel fue a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y evitó su interna con el Gobierno: "Desviar la atención"

En cuanto al clima de inestabilidad política que surge desde el entorno presidencial, Villarruel intentó dar por cerrado el tema al expresar: "De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino". La titular del Senado reiteró la necesidad de poner el foco en la importancia de la actividad vitivinícola para la economía regional. "Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia", sentenció al resaltar el valor del sector productivo.