Temporal en Mendoza: evacuados y reprogramación del Festival de la Vendimia

Godoy Cruz: Fue el departamento más afectado de la zona urbana, con 14 casas inundadas , la caída del techo de una propiedad y el desborde de un canal. Además, se registraron numerosos árboles caídos y cables del tendido eléctrico cortados.

Guaymallén: Se reportaron derrumbes de paredes y la formación de un peligroso socavón en la vía pública.

Ciudad de Mendoza: Brigadistas realizaron el rescate de una persona que se vio directamente afectada por las inclemencias del tiempo.

Las Heras: Dos viviendas sufrieron daños estructurales y los caminos hacia la montaña quedaron intransitables por la acumulación de barro y piedras.

La Vendimia: cambios en el acto central

El temporal también alcanzó al corazón de la identidad mendocina. Ante la vigencia de una alerta meteorológica amarilla, el Gobierno provincial tomó la decisión de postergar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, originalmente pautado para el sábado. La medida buscó proteger la integridad física de los más de mil artistas en escena y de los 20.000 espectadores que aguardaban en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Con la reprogramación, el Acto Central y la coronación de la nueva Reina Nacional se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo a las 21:00, seguido por la presentación del cantante Luciano Pereyra, quien también debió ajustar su show a este nuevo cronograma.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la repetición del espectáculo se trasladará al miércoles 11 de marzo, mientras que las presentaciones previstas para los días lunes y martes en el teatro griego no sufrirán modificaciones. Actualmente, equipos municipales continúan trabajando para restablecer los servicios y asistir a las familias que permanecen damnificadas.