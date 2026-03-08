Murió un preso tras caer desde un tercer piso del Hospital Central de Mendoza durante un intento de fuga

Cuando la policía lo interceptó, intentó justificar su presencia con una explicación poco convincente: aseguró que estaba “cuidando a un familiar”. La versión no logró sostenerse y finalmente fue identificado como uno de los detenidos que había intentado escapar.

El joven fue arrestado en el lugar y posteriormente trasladado nuevamente al Penal de Almafuerte, donde quedó a disposición de la Justicia.

Tras el episodio, la Oficina Fiscal correspondiente ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias y avanzar con la investigación que permita esclarecer cómo se produjo el intento de fuga y las circunstancias que derivaron en la muerte del interno.