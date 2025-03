Bahía Blanca: desgarrador pedido de auxilio de una familia atrapada en el techo de una casa

“Estamos todos abajo de un techito, arriba de un techo. Necesitamos ayuda”, detalló la mujer al comienzo de la grabación para luego describir que se encontraban cerca de un supermercado cercano a la calle Casanova.

Con la voz entrecortada, realizó entonces un desesperado pedido de auxilio: “Necesito que nos ayuden, que nos puedan mandar ayuda, nosotros no nos podemos comunicar”.

Luego, con su celular mostró cómo se encontraba la zona totalmente inundada y explicó que había más personas atrapadas: “Esta es la situación que estamos viviendo. Allá hay más vecinos arriba de los tanques, del otro lado hay más vecinos arriba de los techos, que ya no se ven, y mas allá hay otros vecinos también”. Mientras tanto, hacía zoom a las casas cercanas, separadas por una enorme masa de agua que recorría las calles bahienses.

“Necesitamos ayuda urgente”, insistió la mujer en medio de la desesperante situación. Según se informó, personal de Bomberos iban a ir al rescate de los damnificados.

Inundaciones en Bahía Blanca: cómo sigue la situación y cuáles son los centros de evacuados

La lluvia disminuyó en horas del mediodía pero advierten sobre la posibilidad de que la zona atraviese un nuevo frente de tormenta en las próximas horas y lluvias débiles hasta la tarde.

Personal de Bomberos de la provincia junto al Ejército y demás Fuerzas Armadas se encuentran trabajando en la ciudad para ayudar a las personas damnificadas.

“En la medida que paulatinamente drene el agua, se desplazará la totalidad de dispositivos livianos de Defensa Civil, Tránsito, Policía Bonaerense, Bomberos y vehículos municipales, a fin de continuar con las tareas de evacuación y rescate”, informaron las autoridades desde Bahía Blanca.

Cabe recordar que, por cuestiones de seguridad, la empresa distribuidora de energía eléctrica EDES interrumpió el suministro en toda la ciudad.

“Reiteramos la solicitud de permanecer en sus hogares e insistimos en que todas las actividades de la ciudad continúan canceladas”, solicitaron las autoridades.

En un comunicado detallaron que, para solicitar asistencia, los afectados deben contactarse al 911 o 109 o reportar a través de emergenciabahia.com

Además, dieron una lista de los centros de evacuados habilitados hasta el momento:

Calle Belén. Guemes 250.

Centro Natan. Villa Caracol.

Terminal de Ómnibus.

Ejército argentino.

Club Sansinena . Cerri.

Centro Comunitario Loyola. Spurr

Cine Unión. Alfamuerte 643.

Sociedad de Fomento Barrio Noroeste. Líbano y Patricios.

Sociedad de Fomento Barrio Maldonado.

Dow Center. Rodríguez 4985

Club Huracán en Boulevar. White.

Club Defensores. White.

Asociación Vecinal. Saladero.

Jardin de Infantes 948. Pasaje Larrea 5550 villa Bourdeu.

Inundaciones en Bahía Blanca: una mujer quedó atrapada dentro de un auto

En medio del fuerte temporal que azota a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, una mujer vivió una desesperante situación cuando quedó encerrada en su auto por las inundaciones, mientras el fuerte caudal ingresaba al vehículo. Toda la dramática escena quedó registrada en un video grabado por la misma damnificada: “Tengo el agua hasta el pecho, el agua ya subió al volante", describió.

La mujer, identificada como Ana, quedó varada este viernes en la intersección de las calles Martiniano Rodríguez y Laprida cuando se dirigía a un turno médico pasadas las 9 de la mañana.

En medio de la desesperación y ante la imposibilidad de salir del vehículo debido a la fuerte corriente, atinó a registrar en un video su dramática experiencia: "El agua está entrando a todas las casas. Tiene mucha fuerza, tengo agua acá adentro, estoy inundada", se la escucha decir en la grabación en medio del llanto.

"Dios, por favor, ayudanos. Qué vamos a hacer Dios mío", comenzó a gritar Ana desde el interior de su auto con una clara angustia y lanzó una frase desgarradora: “Lo único que quiero es que mi papá sepa que estoy bien y que, dentro de todo, voy a estar bien”.

En el video incluso se llega a ver cómo otros vehículos eran arrastrados por la corriente. "Ese auto que se ve ahí se me vino encima y están viniendo más autos. Miren cómo se lleva el auto, me empuja el mío. ¡Ay Dios!", exclamó.

En medio de la situación, la mujer mantuvo una comunicación con Cadena 3, donde indicó que para las 9.45 solamente había podido comunicarse con compañeros de trabajo y amigos para que pudieran asistirla. “Todavía nadie me ha podido ayudar; vecinos me vieron pero nadie me ayuda”, expresó.

"No puedo bajar del auto, es tan fuerte la corriente que no sé si me va a abrir la puerta", comentó, describiendo la difícil situación.

Desde la emisora cordobesa informaron que, tras los momentos de extrema tensión, Ana logró ponerse a salvo y refugiarse en el balcón de una casa cercana. Con alivio, la mujer expresó: "Gracias a todos los oyentes de Cadena 3 por la fuerza que hicieron. Toda la ciudad se solidarizó y estoy bien".