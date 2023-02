Barcelona: habló el abuelo de las gemelas argentinas que se tiraron desde un tercer piso

En tanto contó que su hermana "Leila está estable, luchando por su vida. Tiene los brazos quebrados, golpes en la cara y un pulmón comprometido".

Lima contó que se comunicaba con ellas constantemente y que no encuentra explicación a lo que sucedió.

Qué dijo el abuelo de las gemelas argentinas que se tiraron desde un tercer piso en Barcelona

Las nenas nacieron hace 12 años en Mar del Plata y asistían a la escuela N°6, en la zona de la Plaza Mitre. Pero hace unos años la familia decidió emigrar a España y se radicaron en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona.

“Los dos primeros años de la pandemia la pasaron mal. Pero mi hijo pudo conseguir un trabajo bueno y pudo tener mejor calidad de vida que es lo que buscan todos cuando se van de acá”, recordó Lima y contó que "mis nietas siempre me decían que estaban bien en la escuela. Los padres trabajaban los dos y a veces ellas se manejaban solas yendo a la escuela. Quizás a ellas se les juntaron un montón de cosas. Los padres se habían separado por situaciones de pareja y volvieron a estar juntos. Estaban bien, contentos. No sé qué detonó esto. No me puedo explicar cómo dos nenas tan sanas, tan hermosas, que no les faltaba de comer ni el cariño de nadie… No lo puedo entender, es inexplicable que un nene de 12 años tome esa decisión tan drástica”.

Lima pidió además ayuda para reunir el dinero necesario para poder viajar a España lo antes posible.

Quien pueda ayudarlo económicamente puede comunicarse al teléfono (0223) 4391454. O por medio de una transferencia a su cuenta bancaria con el Alias: ARBOL.YERBA.DONA.

“Necesito sacar ya el pasaporte y cuesta dinero. Un dinero que no tengo. Nos están ayudando los amigos para juntar lo poco que puedan. Se necesita muchísima plata para viajar. Necesito que alguien de cancillería nos pueda dar una mano para viajar lo más pronto posible. Mi hijo está desesperado porque están solos. Les pedimos a todos que nos den una mano”, dijo.

La tragedia de las gemelas

En el departamento desde donde cayeron las hermanas, los investigadores encontraron dos cartas escritas a mano por las nenas y dos sillas desde las que se habrían arrojado por el balcón Aunque por el momento no se dieron a conocer los motivos por los cuales las nenas se tiraron al vacío, señalaron que tenían problemas familiares y que estaban bajo tratamiento psicológico. Un primo de las chicas contó además que sufrían bullying por ser argentinas.

Medios locales informaron que la menor que sobrevivió está internada en estado crítico, pero estable, y esperan que se recupere de forma favorable en el hospital Pac Taulí de Sabadell. Su hermana falleció en el acto por los graves traumatismos provocados por la caída.