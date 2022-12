Alud en un hotel de Bariloche: imputan al dueño por homicidio

Respecto del arquitecto, la Fiscalía lo califica como responsable de la dirección de la obra y del proyecto por no efectuar ningún tipo de cálculo, plano, diseño, y a esto se le suma que no había tramitado el permiso correspondiente y por ende no haber logrado la licencia para construir, hecho confirmado por las autoridades del Municipio de la ciudad de San Carlos de Bariloche quienes informaron la inexistencia de dicho trámite. En tanto al propietario, se le suma que actuó en forma negligente porque entre las pruebas recolectadas figura una advertencia previa de los riesgos que implicaba la construcción de muros de contención de talud, no solo aquel que cedió y provocó la muerte de los turistas.

alud barioche 2.png

La Procuración General de la provincia designó a un ingeniero civil para que realizara una pericia sobre lo sucedido. El profesional pudo comprobar las condiciones del talud. Pudo verificar también la falta de drenaje en los muros verticales y las características de los materiales empleados. Trabajó sobre las características del deslave, comprobó que fue circular y que desprendió una importante cantidad de metros cúbicos de material que finalmente ingresó en las habitaciones.

Días después de la tragedia, Inspectores de la municipalidad de Bariloche confirmaron que la obra del complejo era más grande que la de los planos aprobados y habían ordenado la suspensión de esa construcción.

A todas las evidencia logradas se le sumaron los informes del Cuerpo Médico Forense que dan cuenta de las causas del fallecimiento a causa de un shock hipovolémico y asfixia por aplastamiento. Además de otras evidencias que incluye la actuación de los Efectivos de la Policía Federal que con la División Perros actuó en el rescate de las víctimas.

alud bariloche.png

El letrado defensor del arquitecto expuso que su defendido había renunciado al momento en que la obra estaba inconclusa y que en rigor al criterio que asiste a su cliente no existe responsabilidad alguna sobre lo sucedido.

Cuándo fue el alud en un hotel de Bariloche

El alud ocurrió el 6 de junio de 2022. Las víctimas fueron identificadas como Gerardo Casella, de 67 años, su esposa, Alba González; Víctor González Giovanelli -de 78 años- y su esposa, Ana María Marturet, quien salvo su vida y fue internada con heridas.

Dos años antes del viaje, Casella había ganado US$45,5 millones en el Gordo de Fin de Año y luego de invertir el dinero le regaló a sus cuñados el viaje que tenía planeado antes de la pandemia.

El Juez de Garantías que interviene en el caso, luego de recibir los cargos por el delito de homicidio culposo, otorgó a las partes cuatro meses de plazo, -hasta el mes de mayo- para realizar las respectivas presentaciones.