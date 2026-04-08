Le robó la tarjeta a una compañera con discapacidad y pagó desde pasajes hasta la factura de gas
La acusada fue detenida tras una investigación que reveló múltiples consumos indebidos con la tarjeta de la víctima. Las operaciones se hicieron durante más de dos meses.
Una investigación por estafas reiteradas culminó este lunes con la detención de una mujer, de 42 años, tras un allanamiento en un departamento de La Plata. La imputada está acusada de utilizar de manera ilegítima los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo con discapacidad para financiar un ostentoso estilo de vida.
La causa, caratulada como “Estafa”, se inició a mediados de enero cuando la víctima -también auxiliar de limpieza en el establecimiento de calle 54 entre 19 y 20- denunció múltiples consumos que no reconocía. La víctima advirtió operaciones en su cuenta que ella no había hecho. Ante esa situación, radicó la denuncia. Intervino la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, que, tras el análisis de los movimientos de la cuenta, comprobó las maniobras irregulares.
La presunta estafadora y la persona estafada trabajaban como auxiliares de limpieza en un jardín de infantes de La Plata. Según el portal de noticias 0221, la sospechosa habría obtenido los datos de la tarjeta en el lugar donde ambas guardaban sus pertenencias.
Con una orden judicial de la jueza Marcela Garmendia, la policía allanó una casa de la capital bonaerense.
Qué compró la mujer que le robó la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo
Allí secuestraron diversos elementos que habrían sido adquiridos con el dinero de la denunciante, entre ellos, se cuenta un televisor, una cama de dos plazas, ropa nueva, un teléfono celular y una notebook. También encontraron anotaciones con datos de tarjetas.
De acuerdo con los datos que obtuvieron los investigadores, las operaciones se hicieron a lo largo de un mes y medio, del 21 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
Entre los productos comprados hubo también "pasajes a la localidad de San Bernardo a su nombre y a nombre de su hijo a través de la empresa Plataforma10; prendas de vestir y zapatillas para niño; un árbol navideño en la Empresa Selca distribuidora”, así como mercadería en el supermercado Carrefour. Además, pagó una factura de gas con la tarjeta ajena.
La mujer recurrió a una modalidad "hormiga" para concretar el fraude ya que las transacciones registradas eran por montos pequeños y en cuotas, de modo tal de operar durante un tiempo extendido sin generar sospechas. Fue así como agotó el saldo de su compañero y lo dejó con el sueldo embargado.
La causa, caratulada como "estafa", quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata, en manos del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta. Interviene el Juzgado de Garantías N°5.
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