Le robó la tarjeta a una compañera con discapacidad y pagó desde pasajes hasta la factura de gas

estafa compañera discapacitada La investigación se inició después de que la víctima advirtió transacciones que no había hecho.

Qué compró la mujer que le robó la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo

Allí secuestraron diversos elementos que habrían sido adquiridos con el dinero de la denunciante, entre ellos, se cuenta un televisor, una cama de dos plazas, ropa nueva, un teléfono celular y una notebook. También encontraron anotaciones con datos de tarjetas.

De acuerdo con los datos que obtuvieron los investigadores, las operaciones se hicieron a lo largo de un mes y medio, del 21 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026.

Entre los productos comprados hubo también "pasajes a la localidad de San Bernardo a su nombre y a nombre de su hijo a través de la empresa Plataforma10; prendas de vestir y zapatillas para niño; un árbol navideño en la Empresa Selca distribuidora”, así como mercadería en el supermercado Carrefour. Además, pagó una factura de gas con la tarjeta ajena.

La mujer recurrió a una modalidad "hormiga" para concretar el fraude ya que las transacciones registradas eran por montos pequeños y en cuotas, de modo tal de operar durante un tiempo extendido sin generar sospechas. Fue así como agotó el saldo de su compañero y lo dejó con el sueldo embargado.

La causa, caratulada como "estafa", quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata, en manos del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta. Interviene el Juzgado de Garantías N°5.